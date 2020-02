Musica, moto, sushi e un social contest fotografico al Motorgame di Pisa

Un pomeriggio dedicato al kando, che in giapponese significa stupore, intensa emozione che segue un incontro improvviso. Un programma speciale fatto di tutti i colori Yamaha, dalla musica alle moto, passando per uno show cooking di sushi con ingredienti a chilometri zero. È quanto avverrà sabato (15 febbraio) dalle 15 alle 20 al Motorgame 2020 New Concept di Pisa, in via Giosuè Carducci 62p, località La Fontina.

Anche Valentino Rossi scrisse “kando” sul suo casco nel 2013 prima di un gran premio, al suo ritorno in sella Yamaha. E proprio un social contest fotografico vedrà protagonisti gli appassionati dei motori e del Dottore, che potranno vincere una maglietta come quelladel Motogp 2020. Proprio la sua moto, infatti, la Yamaha YZR-M1 2019, sarà ospite dell’evento restart che mostrerà il nuovo look Yamaha.

Una continuazione del lavoro iniziato nel 2015 per celebrare la potenza e la bellezza dei motori offrendo al pubblico un pomeriggio di eventi con musica dal vivo, rigorosamente su strumenti Yamaha, e una degustazione di sushi e sakè che farà seguito allo show cooking. Il tutto all’insegna di stupore, emozione, piacere e presenza di spirito che contraddistinguono certi stili di vita e… di moto.

Ingresso libero. Per informazioni: pagina Facebook @motorgameyamaha; mail: motorgame@motorgame.it; sito: www.motorgame.it; whatsapp 050.878470.