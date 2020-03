Sciopero Usb, raccolta dei rifiuti a rischio

Lo sciopero interesserà sia il personale Geofor che quello in sub appalto. Per tutta la giornata del 9 marzo, è a rischio la raccolta dei rifiuti porta a porta.

Lo sciopero generale è indetto dall’organizzazione sindacale Usb per tutte le categorie pubbliche e private e per l’intera giornata e turno di lavoro di lunedì 9 marzo.

Nella giornata di sciopero saranno comunque garantiti i servizi pubblici minimi indispensabili che sono la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, aeroportuali, caserme, carceri.

Garantita anche la pulizia dei mercati e delle aree di sosta attrezzate.