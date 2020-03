Coronavirus, la Cgil risponde al telefono o via mail

Da oggi lunedì 16 marzo, anche la Cgil della provincia di Pisa riorganizza il lavoro e le sedi per essere presenti e disponibili nonostante l’emergenza coronavirus.

Tutti i dipendenti saranno a disposizione per dare supporto sulle questioni relative alla salute e sicurezza, sulle sospensione da lavoro e tutte le necessità di tutela che serviranno per superare questo momento critico. Solo che gli uffici sono raggiungibili solo al telefono e con la posta elettronica.

La Cgil a Pisa è aperta dalle 8,30 alle 18 al numero 050-515245 e mail segreteria@pisa.tosc.cgil.it. Pontedera risponde dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18 al numero 0587-211600 (ufficio vertenze), 0587-211233 (Inca) e 0587-56635 (Caaf).

L’ufficio di Santa Croce sull’Arno è raggiungibile tra le 9 e le 12,30 e tra le 14,30 e le 18 ai numeri: 0571-366230 (vertenze) cdlsantacroce@pisa.tosc.cgil.it, 0571-366372 (Inca) santa-croce-sullarno@inca.it, al 0571-367530 (Caaf) caaf@pisa.tosc.cgil.it.

Sunia risponde ai numeri 392-6969654 e 328-6081257 e alla mail sunia.pisa@sunia.it. Per Federconsumatori si possono chiamare i numeri 328-6081257, 3926969654 o scrivere alla mail fct.pisa@federconsumatoritoscana.it.

“Contattateci – è l’appello – per tutte le vostre necessità e uscite di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute o per necessità. Ai nostri uffici è possibile accedere solo su appuntamento. Rispettate tutte le norme e mantenete la distanza interpersonale di almeno un metro, ma non rinunciate ai vostri diritti e contattateci quando lo ritenete necessario e soprattutto urgente. Noi ci siamo, la Cgil c’è e farà tutto ciò che sarà necessario e utile”.