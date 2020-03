Cassa integrazione, Cgil: “Attendiamo sblocco delle risorse”

E’ stato sottoscritto oggi (19 marzo) tra la Regione Toscana e le parti sociali, l’accordo quadro relativo all’erogazione della cassa integrazione in deroga per far fronte agli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19, ai sensi del decreto legge 18 del 17 marzo.

“L’accordo – come spiega Mirko Lami, segretario Cgil regionale Toscana – consentirà di dare un sostegno a tutti i lavoratori subordinati, per tutte le tipologie contrattuali, con copertura, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno per 63 giornate di lavoro“.

“Questo ammortizzatore sociale – spiega – sosterrà, in questo momento drammatico e speriamo unico della nostra storia, tutti quei lavoratori che non hanno ammortizzatori sociali e tutti quelli che hanno esaurito i periodi degli ammortizzatori ai quali possono ricorrere ordinariamente. Attendiamo lo sblocco delle risorse messe a disposizione dal governo e di quelle della Regione Toscana – conclude – rese possibili grazie a una gestione virtuosa degli ammortizzatori negli anni passati, per poter dare il via libera alla presentazione delle domande di cassa in deroga”.