Tpl, Federconsumatori chiede il rimborso degli abbonamenti non usufruiti.

“Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo ha, tra le altre cose, limitato gli spostamenti in generale ed in particolare quelli effettuati con i mezzi pubblici, sebbene il servizio sia effettivamente ancora attivo”. Così recita la lettera che Federconsumatori Toscana (col presidente Massimo Falorni) ha inviato all’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli. “La situazione emergenziale – prosegue la lettera – venutasi a creare ha portato molti utenti a non spostarsi dal proprio domicilio, non potendo in tal modo usufruire del servizio e degli abbonamenti mensili nello specifico del mese di marzo, già saldati prima del decreto”.

“Ad oggi – prosegue – le uniche disposizioni del governo sul punto permettono il rimborso a chi risulta essere in ‘permanenza domiciliare’: sebbene al momento la maggior parte dei cittadini si trovi in tale situazione, il rimborso è previsto per chi ha un contratto di lavoro e dimostra di essere stato collocato in smart working o in ferie forzate. Ciò comporta una perdita in termini economici non solo per i lavoratori che non si recano fisicamente alla sede lavorativa, ma anche per gli studenti che a causa della chiusura degli istituti scolastici non hanno usufruito del titolo di viaggio e che, sicuramente almeno fino al 3 aprile, non ne potranno in ogni caso beneficiare”.

La Federconsumatori Toscana intende richiedere per questo, conclude la lettera “la predisposizione di idonei strumenti di ristoro per le famiglie, anche e soprattutto in considerazione del fatto che non potendo godere dei servizi offerti nel mese di marzo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e, considerando le disposizioni predisposte sul punto dal governo, decade a tutti gli effetti così il contratto di trasporto nel periodo di forzata permanenza domiciliare”.