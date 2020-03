Mascherine per la casa di riposo, il regalo di un’azienda

La Conceria Tuscania di Castelfranco di Sotto ha donato mille mascherine alla casa di riposo Meacci di Santa Croce sull’Arno.

I dispositivi di protezione individuale, lo abbiamo imparato in questi giorni, sono difficili da trovare e anche costosi, ma la sicurezza è fondamentale, specie per chi lavora e vive in mezzo agli anziani. Per tutelare i nonni (che sono i più fragili davanti al coronavirus) e anche chi li assiste, li intrattiene e gli fa compagnia tutti i giorni, le mascherine sono indispensabili.

E regalare sicurezza, in questo momento, è una premura importante. “Grazie doppio, quindi – ha detto il sindaco Giulia Deidda -, a Francesco e a Azzurra per la loro generosità. Grazie a tutti coloro che hanno, in questi giorni, un pensiero per gli altri. Siamo alla terza settimana di limitazioni alla nostra vita quotidiana ed è dura, lo so. Ma diventa più sopportabile con notizie come questa”.