La Sanser di San Miniato Basso ha donato 200 mascherine alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. La ditta nel settore dell’abbigliamento ha convertito parte della sua attività alla produzione di mascherine per dare il proprio contributo e quindi restare operativa durante l’emergenza covid 19.

Le mascherine sono in tessuto non tessuto a tre strati, utilizzate dai volontari che continuano a presidiare il territorio offrendo servizi indispensabili a tutta la popolazione, soprattutto in questo periodo di emergenza. “Inizialmente – spiega Marco Sereni – abbiamo avviato questa produzione principalmente per tutelare i nostri dipendenti ma successivamente abbiamo iniziato a produrne altre e le abbiamo messe a disposizione di chi è più esposto al contagio, come i volontari delle associazioni. Ci siamo sentiti in dovere di aiutare la nostra comunità in questo momento difficile e questo è il nostro modo di sostenere e ringraziare chi da sempre è in prima linea in questa battaglia” (leggi anche).

“Ringraziamo la Sanser per questa importantissima donazione – il commento della presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite Eleonora Gallerini – che va tutta a beneficio del lavoro dei nostri volontari e quindi dei servizi che offrono alla popolazione. Continuare a presidiare il territorio è un nostro dovere e i volontari lo stanno assolvendo egregiamente e con grande spirito di servizio. Con il sostegno e la sinergia di tutti quanti siamo certi che usciremo presto da questa brutta situazione”.