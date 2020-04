Ctt Nord, stipulata assicurazione per il personale

Ctt Nord stipula una assicurazione per tutti i dipendenti che nell’emergenza coronavirus continuano a lavorare.

“Nel difficile contesto che l’Italia sta attraversando – spiega il presidente Andrea Zavanella -, ed a breve termine dall’entrata in vigore del Dpcm del 11 marzo Ctt Nord vuole ringraziare pubblicamente il proprio personale per tutto quello che sta facendo al fine di rendere possibile la prosecuzione di un servizio essenziale per il Paese, per la nostra comunità e per i territori in cui opera”.

“Ringraziamo il personale – va avanti – per l’atteggiamento professionale e l’impegno che sta dimostrando nel garantire il servizio, al fine di permettere all’Italia di continuare a muoversi per tornare a quella normalità che ci appartiene e per costruire un futuro migliore”.

“Considerato il considerevole contributo del nostro personale per permettere lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, Ctt Nord – prosegue Zavanella – ha stipulato una polizza assicurativa a favore di tutti i dipendenti nel caso di contagio da covid 19. Nel dettaglio, la copertura assicurativa prevede una indennità giornaliera pari a 100 euro al giorno, a partire dall’ottavo giorno di ricovero causato da infezione da Covid19; indennità da convalescenza pari a 3.000 euro, corrisposta alla dimissione dall’istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva causato da infezione da covid19; pacchetto di assistenza post ricovero nei 14 giorni successivi per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare (ad esempio collaboratrice familiare, baby-sitter, consegna spesa a domicilio, accompagnamento figlio minore a scuola ed altro)”.

“Si tratta – ha concluso Zavanella – di una ulteriore misura, oltre l’innalzamento del valore del buono pasto, per dare un segnale di vicinanza al nostro personale per il lavoro sin qui svolto in condizioni di disagio e difficoltà”.