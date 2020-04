I tecnici di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, oggi mercoledì 8 aprile è impegnata in due importanti interventi a Pontedera ed Empoli.

A Pontedera

E-Distribuzione ha eseguito un intervento, circoscritto per estensione ma urgente e importante in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, nel territorio comunale di Pontedera, con particolare riferimento alla linea elettrica che alimenta l’area di via Santa Lucia Nord.

I tecnici dell’azienda elettrica sostituiranno un tratto di linea nella sua parte di connessione tra cavo interrato e conduttore aereo nonché alcuni terminali che risultano danneggiati, motivo per cui la posa e l’attivazione di un nuovo cavo di ultima generazione non è rinviabile (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari). Nell’occasione sarà effettuato anche il riassetto dei carichi per garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità nella zona.

A Empoli

E-Distribuzione è intervenuta in una zona centrale di Empoli tra via Giuseppe del Papa, piazza Farinata degli Uberti, Canto Pretorio e Canto Ghibellino.

Si tratta di un’attività di manutenzione urgente per la sostituzione di alcune apparecchiature, che risultano danneggiate anche in seguito a sollecitazioni elettromeccaniche per precedenti lavori sulla sede stradale, tra la cabina Del Papa e la linea interrata uscente dall’impianto di bassa tensione. Le squadre operative installeranno anche nuove morsettiere e verificheranno l’assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire efficienza e continuità del servizio elettrico.