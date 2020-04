Coronavirus, altre 700 mascherine donate al Comune

Un’azienda di Santa Croce sull’Arno ha donato 700 mascherine al Comune. Un altro bel gesto, questo, in questo brutto momento di pandemia da coronavirus.

Le mascherine saranno messe a disposizione delle dipendenti e dei dipendenti comunali che dovranno stare allo sportello al pubblico.

“Ci tengo – ha detto la sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda – a ringraziare sinceramente questi nostri imprenditori santacrocesi, che hanno voluto esprimere la loro gratitudine per aver mantenuto la loro attività in questo periodo difficile. Com’è noto, non per tutti è così e non per tutti quella che verrà sarà una ripartenza facile. Per questo, vedere che chi ha mantenuto lavoro ed entrate cerca di dare una mano agli altri, in qualche modo, è per me un segnale molto incoraggiante”.