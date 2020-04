3 modi per fare l’upgrade al tuo veicolo quest’anno

Per molti persone, l’automobile è una necessità; fornisce un trasporto sicuro per fare commissioni, per andare al lavoro e far visita ad amici e parenti. Per altre persone, l’automobile rappresenta la loro passione. Queste persone cercano di elevare il livello del loro veicolo in qualsiasi modo, di godere di un’esperienza di guida di qualità superiore e di impressionare non solo le persone a loro più vicine, ma anche quelle che passano di lì. Se risuona nella tua strada, come ci riesci, però? Come modifichi e adatti il tuo veicolo per farlo diventare la prossima grande auto che viaggerà sulle strade?

Pneumatici nuovi

Il tuo veicolo, sia che si tratti dell’ultima auto sportiva o del tuo vecchio camion preferito, ha bisogno dei migliori componenti per far sì che funzioni in modo regolare e sicuro. I pneumatici tendono a essere trascurati quando si fanno modifiche estetiche a un’auto, ma è fondamentale per la salute e la sicurezza tua e dei tuoi passeggeri che tu non faccia così. Le gomme usurate possono influire sulla capacità della tua auto di tenere la strada, svoltare in sicurezza e frenare in tempo. Inoltre, è illegale guidare su pneumatici che sono al di sotto del livello di usura nell’incavo principale del battistrada – 1,6 mm. La scelta di pneumatici nuovi non deve però essere una sfida. Parlare con uno specialista di pneumatici, come un gommista di PneumaticiLeader , può farti risparmiare tempo e denaro e farti avere pneumatici adatti al tuo obiettivo.

Dopo aver classificato la parte relativa alla sicurezza nella scelta di nuovi pneumatici, potrai ovviamente guardare ai modi per personalizzarli ulteriormente, così da imprimere veramente il tuo marchio sul tuo veicolo. Ad esempio, potresti aggiungere cerchioni cromati, cambiare le ruote in leghe e persino optare per ruote di dimensioni maggiori. Cambiando le ruote, la tua ordinaria station wagon potrebbe diventare un fuoristrada da conquista.

Ultima tecnologia

Una macchina non è più soltanto una macchina. La vasta gamma di tecnologie che puoi acquisire e aggiungere al tuo veicolo può trasformare subito la tua auto in una macchina moderna ed elegante. La tecnologia automobilistica tende a suddividersi in due categorie: Sicurezza/performance e lusso.

Sicurezza/Performance: L’aggiunta di una telecamera nella tua auto per il parcheggio può aiutare a farti fare retromarcia, soprattutto nei punti stretti. Protegge la vernice della tua auto, perché sicuramente eviterai di colpire qualsiasi cosa dietro di te! Proteggerà anche i pedoni che decidono di camminare dietro il tuo veicolo.

Sicurezza/Performance: Non devi mai distogliere lo sguardo dalla strada, ma alle volte devi controllare la velocità, il livello del carburante o anche la navigazione. È qui che entra in gioco un display Head-Up . Questo pratico dispositivo ti permette di proiettare le informazioni fondamentali della tua auto sul parabrezza sopra il volante, il che significa che non dovrai mai più distogliere lo sguardo durante la guida.

Lusso: I posti a sedere riscaldati possono portare il tuo pendolarismo mattutino in inverno da pieno di brividi di freddo ad accogliente. Mentre le auto moderne ce l’hanno già come standard, per quelle più vecchie questa è una tecnologia che puoi installare. Sarà costoso, ma ne vale la pena.

Lusso: Perché non fare un passo avanti con i sedili della tua auto e aggiungere le funzioni di massaggio? La guida nelle ore di punta può essere un momento stressante e teso, ma questo lussuoso extra te lo farà passare senza problemi.

Tinte per i finestrini