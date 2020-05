Salute e sicurezza in conceria, ecco la nuova certificazione Icec

La certificazione attesta l’adozione di un sistema di gestione del protocollo aziendale in grado di mettere in pratica tutte le disposizioni necessarie in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

L’Icec, l’istituto di certificazione di riferimento dell’area pelle, ha rilasciato un nuovo schema: è su base volontaria e si riferisce al protocollo aziendale per la gestione dell’emergenza covid 19.

Ogni conceria può sottoporre a verifica il protocollo aziendale adottato, a partire da quello siglato da Unic Concerie Italiane con i sindacati di riferimento (qui). Ma anche quello di Confindustria o uno sviluppato con i propri consulenti. Però, soltanto chi adotta il protocollo Unic, al termine del percorso di certificazione potrà fregiarsi oltreché del bollino Icec, anche di quello dell’associazione della concia italiana.

Lo schema di certificazione fa riferimento “alla nuova Specifica Tecnica ICEC TS422 ed al relativo Regolamento di Certificazione”. Le concerie potranno utilizzare il documento nel caso in cui si verifichino casi di positività al covid 19 in azienda e vale come dimostrazione dell’impegno profuso nell’adozione delle misure necessarie per la sicurezza dei propri addetti.