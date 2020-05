Rsa Del Campana Guazzesi, una merenda speciale per salutare la Fase 2

Dopo gli incontri oltre il vetro (qui), la residenza per anziani Del Campana Guazzesi di San Miniato, ha festeggiato la Fase 2 con una merenda speciale, a base di prosciutto e fave fresche offerte dall’azienda agricola Mario Cupelli.

Un tuffo nel passato per gli ospiti della Rsa, che hanno ricordato quelle merende in campagna che facevano da ragazzi. Ovviamente anche questo evento si è svolto con il dovuto distanziamento sociale fra gli anziani nel grande salone e con tutte le regole previste e con separazioni per ogni piano. Non potendo ancora uscire dalla struttura per effettuare le consuete gite sul territorio, nei prossimi giorni sono previste altre attività di animazione e socializzazione all’interno.

Per la prossima settimana è previsto un laboratorio di cucina nel quale tre signore residenti faranno la pasta in casa alla maniera meridionale. Verranno fatti giochi ed uscite nel giardino della struttura, sempre a piccoli gruppi e con l’aiuto delle animatrici e delle fisioterapiste. Molto gettonato è anche l’utilizzo del computer a disposizione degli ospiti con in quale passano un po’ di tempo.

Continuano anche le prove del coro fra le diverse Rsa della zona fatte tramite il tablet. “Con queste attività di socializzazione – spiega il presidente dell’Asp Giovanni Zanoboni – si cerca di attenuare questo forzato isolamento degli anziani, che va comunque mantenuto costantemente per cercare di sconfiggere la pandemia”.