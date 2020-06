Casa del Popolo, riapre il bar a Castelfranco di Sotto

“Abbiamo cercato di fare il possibile per garantire momenti di incontro e socialità a tutti i nostri soci. E ci siamo riusciti: è cambiata la gestione del bar ed auguriamo buona fortuna a tutta la nuova valorosa squadra. Noi siamo già all’opera per organizzare momenti conviviali pur nelle limitazioni sociali”. Così il presidente della Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto Salvatore Morena presenta la riapertura del bar dopo il lockdown e dopo, anche la decisione della gestione precedente di non riaprire (qui).

Con delle limitazioni, come per tutte le attività in questo periodo: non ci saranno giornali di carta e i tavoli saranno distanziati rispetto al solito. “Ma già poter garantire la ripresa dell’attività sociale sarà un grande risultato”. Rimane ancora sospeso il gioco delle carte e l’attività del bocciodromo.

Il consiglio del Circolo ha affidato l’attività di somministrazione “a una valida squadra di donne e uomini pronte ad accogliere tutti i soci”. Sarà garantita l’apertura dal martedì al venerdì dalle 7 alle 14,30 e dalle 17,30 a mezzanotte mentre sabato e domenica orario continuato dalle 7,30 a mezzanotte.