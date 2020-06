Avere a disposizione bevande fresche e poter conservare i cibi più a lungo è una notevole comodità quando si fa un viaggio lungo. Per questo si può usare un comodo frigorifero per auto. Si tratta di un accessorio utile anche quando si va in campeggio, in vacanza, oppure per altre attività all’aperto.

Il frigo per auto, proprio come quello di casa, funziona in base a un circuito con un fluido di raffreddamento. Il compressore fa da pompa per il fluido e funziona con la corrente del circuito di bordo dell’auto. A volte si può usare la presa da 12V nell’abitacolo o anche nel baule. Oppure si può collegare il frigo alla presa accendisigari. Con un adattatore, il frigorifero per auto si può usare anche a casa.

Ci sono vari modelli di frigorifero per auto, cambiano l’efficienza e la capienza. Molti modelli sono dotati di una maniglia per un facile trasporto, un display colorato in cui si possono visualizzare i dati, tra cui la temperatura interna. Questa si può regolare in modo che il frigo sia in funzione quando l’auto è accesa. Il volume interno dei frigo per auto può andare da poco più di 10 litri (modelli piccoli) a 100 litri (modelli grandi).

In quanto accessori per auto, anche i frigoriferi richiedono una certa manutenzione e vanno puliti, possono avere i prezzi anche alti, hanno una durata operativa limitata. Un frigorifero per auto non è l’unica soluzione, ci sono anche dei thermos elettrici, collegati all’alimentazione dell’auto, ma con un principio operativo diverso. Infatti questi accessori sfruttano il principio del trasferimento di calore per tenere i cibi e le bevande freschi all’interno. Ma possono essere usati anche per tenere l’interno più caldo. Sono accessori meno potenti ma anche meno cari, anche se non consentono di congelare il contenuto. Puoi trovare fantastiche scatole per la tua auto qui su Autodoc.

Per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze tra i vari frigoriferi per auto sul mercato, bisogna considerare la configurazione del veicolo. Un altro elemento importante è il modo in cui viene sfruttato lo spazio interno del frigo. Nei modelli più grandi, può essere utile avere una luce all’interno per trovare tutto più facilmente. Nei modelli più piccoli, il coperchio si può togliere per cercare meglio all’interno. In generale, è utile che il frigorifero per auto sia costruito in maniera robusta e abbia una o più maniglie per il trasporto