Pneumatici estivi per auto

I pneumatici estivi, chiamati comunemente gomme estive, sono adatti all’utilizzo su automobili che operano in ambienti con climi mai troppo rigidi, con temperature sempre positive. Questi pneumatici sono prodotti con composti di gomma più rigida, quindi a temperature basse diventano più rigidi. Per questo non si possono usare di inverno, perché non garantirebbero una frenata sicura sull’asfalto freddo, anche senza neve e senza ghiaccio, non darebbero al veicolo la stessa presa. Invece sono prodotti ottimi che garantiscono la massima trazione a temperature sopra gli 0°C.

Il battistrada delle gomme estive a un disegno più semplice rispetto alle gomme invernali e alle gomme per tutte le stagioni, ci sono meno scanalature. L’unica avvertenza in questi casi è evitare il rischio di scivolata su acqua (il cosiddetto aquaplaning). Per questo, moltissimi modelli di gomme estive hanno poche scanalature longitudinali. Altri parametri della gomma sono gli stessi dei pneumatici invernali: il battistrada può essere direzionale o non direzionale, con un disegno simmetrico o non simmetrico.

Ecco invece le caratteristiche peculiari dei pneumatici estivi, le caratteristiche da tenere presente quando si cambiano le gomme o quando si scelgono pneumatici di dimensioni diverse.

• Il veicolo procede in maniera più fluida, fornendo ai passeggeri maggiore comfort e prestazioni migliori.

• La mescola con cui sono prodotte e il disegno del battistrada garantiscono una frenata dalla massima efficienza, su asfalto asciutto ma anche sul bagnato.

• Il disegno del battistrada è più uniforme e quindi resiste di meno alla rotazione, quindi il carburante viene sfruttato meglio e risparmiato.

Un altro tipo di pneumatici estivi sono le gomme per SUV e fuoristrada. Sono pneumatici con indici di carico maggiori, che consentono di marciare su strada asfaltata ma anche sul fango o su roccia. Le gomme per fuoristrada hanno un battistrada particolare che consente di fare presa anche su superfici sconnesse.

Esistono poi gomme speciali per chi preferisce le auto sportive o le auto da corsa. Si tratta di solito di pneumatici e dal profilo più basso, con una maggiore superficie di contatto, grazie anche alla presenza di meno scanalature nel battistrada. Le gomme da corsa hanno indice di velocità massima che può arrivare a 300 km/h.

Nella scelta delle gomme estive, molti automobilisti cambiano il diametro del cerchio one usando gomme dal profilo minore. Questa scelta conferisce al mezzo maggiori qualità in accelerazione, con maggiore manovrabilità.