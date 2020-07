Il boom nelle slot machine nei bar

Correva l’anno 1895 quando venne inventata la Liberty Bell. Se vi state chiedendo cosa sia, vi rispondiamo subito: è la prima slot machine di tutti i tempi. Chiaramente caratterizzata da un funzionamento estremamente semplice e particolarmente rudimentale, questa slot machine è formata da tre rulli che si trovano all’interno di una cassa di legno, una sola linea vincente e una leva che serve ad attivare l’intero meccanismo.

In men che non si dica divenne un grandissimo successo e il settore cominciò a fiorire, con tante aziende che iniziarono a costruire altre slot machine dopo la Liberty Bell. Un gioco che prese piede inizialmente negli Stati Uniti, ma che pian piano si diffuse in tutto il resto del mondo. Giusto per fare un esempio, la città di Las Vegas ha un legame veramente speciale con le slot machine e il boom di tale località è arrivato proprio a queste ultime presente in sfavillanti casinò dal vivo.

Le slot machine da bar hanno successo anche online

Al giorno d’oggi, era inevitabile, qualcosa è cambiato. Il progresso dal punto di vista tecnologico ha chiaramente investito in pieno anche il settore del gioco d’azzardo. Ormai, la nuova frontiera del gambling è quella che avviene sul web, ma le slot machine sono sempre riuscite a mantenere un ruolo di primo piano nelle preferenze dei vari giocatori.

Anche se ne vengono realizzate sempre di nuove, caratterizzate da molteplici temi e con vari personaggi, bisogna ammettere che le tipiche slot machine da bar sono sempre quelle più diffuse sul web. Dopo il successo che hanno avuto nel mondo reale, stanno vivendo una “seconda giovinezza” sul web, dato che sono sempre di più i casinò online che mettono a disposizione queste particolari slot, che vengono apprezzate non solamente dai giocatori più nostalgici.

Le slot machine da bar in Italia

È interessante mettere in evidenza come le macchinette da bar negli anni Novanta ebbero un successo davvero clamoroso. Sono stati anni in cui le slot sono riusciti a conquistare il mercato italiano, in un trend positivo che dura fino ai giorni nostri. È chiaro che, adesso, le slot machine online possono vantare un vantaggio innegabile, che è rappresentato dal payout, ovvero la percentuale di pagamento delle giocate, che si spinge fino al 97%, mentre le macchinette da bar avevano mediamente un payout che non andava oltre la soglia del 75%.

Tra le varie slot machine da bar che hanno ottenuto un successo impressionante e che sono state chiaramente riproposte anche sulle piattaforme online troviamo sicuramente Book Of Ra, una di quelle più famose, che permette ai giocatori di tentare di vincere vestendo i panni del celebre esploratore Indiana Jones.

Come dimenticare anche la slot Fowl Play Gallina, molto divertente e simpatica, con le uova d’oro che sono diventate una chimera nel corso degli anni per tanti giocatori. Un’altra slot machine da bar che ha scritto la storia del settore è sicuramente Diamond Wild, così come Lord of the Ocean. Bisogna rimarcare, in questo elenco, anche la presenza di slot classiche come Super Multitimes, Power Stars, Fruit Shop, Starburst, Golden Ark, Klondike Fever e American Diner, giusto per citarne alcune.