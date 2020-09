Your voice matters: Michael Kors lancia una nuova collezione in vista delle elezioni

Le elezioni americane si stanno avvicinando, e con esse anche il rischio che possa riproporsi una delle maggiori piaghe a stelle e strisce, ovvero l’astensionismo. Proprio per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di votare e di far sentire la propria voce, Michael Kors ha deciso di lanciare una nuova capsule collection. Si tratta quindi di un’iniziativa mirata a sottolineare la responsabilità civica delle persone aventi diritto di voto, un diritto che come ben sappiamo è anche un dovere nei confronti della società.

La nuova campagna che ricorda l’importanza di votare

Your voice matters: la tua voce ha importanza. È questo il titolo scelto da Michael Kors per battezzare la nuova campagna avente lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, nei confronti del voto alle nuove elezioni. Ci si trova di fronte a una vera e propria capsule collection in miniatura, che include una t-shirt e un maglione in cashmere, appartenente alla collezione Runway Michael Kors. Da sempre lo stilista sfrutta i suoi capi e accessori per lanciare importanti messaggi. Come si può infatti notare cercando pure negli shop online, le collezioni Michael Kors si distinguono non solo per la loro eccezionale eleganza, ma anche per l’impatto del messaggio che vogliono trasmettere al pubblico. Fra le altre cose, si parla di un’iniziativa a scopo benefico, considerando che il ricavato delle vendite verrà devoluto in favore di un’associazione che lotta contro le ingiustizie a sfondo razziale e la discriminazione. Lo stesso Kors ha voluto sottolineare personalmente l’importanza e il peso civico del voto alle prossime elezioni, spiegando che i capi della collezione funzionano un po’ come una sorta di promemoria “sociale”. Un promemoria che deve appunto ricordare a tutti che si tratta di un impegno che va rispettato, perché far sentire la propria voce ed esprimere il proprio giudizio è importante (anzi, fondamentale).

Capri Holding: un gruppo impegnato anche nella sostenibilità

Le iniziative del marchio Kors non devono comunque stupire, considerando che Capri Holding (il gruppo che detiene il controllo di questo brand, così come di altri molto importanti nel mondo della moda) si è sempre impegnata nel sociale e non solo. Di recente, infatti, la Holding ha intrapreso un processo di rinnovamento che può definirsi profondamente green. Tutti i marchi del gruppo saranno infatti carbon neutral , nel senso che sfrutteranno solo ed esclusivamente le fonti di energia rinnovabile. Si parla dunque di un senso di responsabilità sociale considerato come una delle anime principali dei brand facenti parte di Capri Holding: non solo Michael Kors, ma anche Versace e Jimmy Choo. Inoltre, il gruppo si sta impegnando nel raggiungere anche altri obiettivi virtuosi, come l’addio ai packaging di plastica non riciclabile e il risparmio di risorse idriche, oltre ad una catena di produzione eco-sostenibile.

Michael Kors si rivela ancora una volta come uno degli stilisti più impegnati sul fronte civile e sociale degli ultimi anni: un impegno che si riflette attivamente anche nelle sue creazioni.