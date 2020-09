Moneta fisica o moneta virtuale? Due realtà a confronto

Siamo alle soglie di un nuovo decennio di questo secolo targato XXI e ci ritroviamo immersi in un mondo di tecnologia e interconnessione che fino a pochi anni fa era praticamente impensabile.

Uno dei settori che ha giovato di questa rapida evoluzione nel campo tecnologico e in quello di internet è stato sicuramente il settore finanziario. Se infatti le Borse Valori vedono infatti risalire la propria storia all’Europa medievale, i cambiamenti radicali in ambito finanziario si sono visti a partire dal secolo scorso e sono andati di pari passo con lo sviluppo della tecnologia.

I terminali elettronici fanno la loro comparsa nelle Borse di tutto il mondo e già all’inizio del nostro secolo gli scambi di titoli finanziari si è spostata man mano su internet, fino ad arrivare a quello che oggi chiamiamo broker online e trading online.

Era quindi solo questione di tempo prima che anche la quintessenza di quello che fa muovere la finanza, e cioè la moneta, fosse travolta dall’avanzata tecnologica.

Stiamo parlando, ovviamente, dell’avvento della moneta elettronica: la criptovaluta.

Da moneta fisica a moneta virtuale: la storia

La leggenda vuole che la prima moneta risalga al VI secolo a.C. quando il re di Lidia, Re Creso, coniò la prima moneta metallica utilizzando una lega a base di oro e di argento: l’Elettro di Creso.

Questa servì a superare l’economia naturale basata e a sostituire il baratto poiché la moneta assolveva a tre funzioni essenziali:

come mezzo di pagamento poiché valutabile e divisibile

come unità di conto poiché si prezzava ogni merce in base alle unità di valuta necessarie per l’acquisto

come riserva di valore

Da allora ne è passata non solo di acqua sotto i ponti, ma sono passati secoli e millenni.

Arriviamo quindi con un brusco salto temporale di più di 2000 anni ad oggi e alle criptovalute. Queste, conosciute anche col nome di criptomoneta, prendono il nome dal mondo anglofono che definisce le monete virtuali come “Criptocurrency”. Questo nome non è altro che una fusione linguistica di due termine: da una parte “cripto”, cioè nascosto, coperto; dall’altra “moneta”, cioè valuta e tutto quello sopra descritto.

Criptovalute: pecularietà

Il riferimento al termine greco cripto (κρυπτός) è fondamentale poiché ci rivela una delle caratteristiche più peculiari di questa nuova forma di valuta: esso sta a indicare il fatto che questa è visibile e utilizzabile esclusivamente da coloro che conoscono uno specifico codice informatico, cioè chi è in possesso delle chiavi di accesso alla criptomoneta.

Il primo a concepire tutto ciò fu l’anonimo inventore di Bitcoin, conosciuto al mondo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Fu lui (o lei, o loro…) ad aver ideato, sviluppato e presentato l’idea di questa nuova valuta virtuale nel 2008 presentandola, per ovvie ragioni, su internet.

Altra peculiarità della moneta virtuale è che questa, come si intuisce già dal nome, è per l’appunto virtuale. Ciò significa che non esistono monete in oro e rame come quelle visibile sin dai tempi della Lidia arcaica, o altre forme fisiche, ma la criptomoneta esiste solo in forma “eterea” e viene depositata nei cosiddetti E-wallet. i portafogli virtuali.

Gli scambi beni e servizi avvengono ovviamente sempre in forma virtuale, grazie ai servizi di P2P che collegano acquirente e venditore grazie alle tecnologie che rendono possibile lo scambio telematico, senza bisogno di ulteriori intermediari quali banche o broker (per fare due esempi topici).

Ora che abbiamo scoperto cosa sono, in molti si chiederanno come è possibile far parte di quel movimento che appena 3 anni fa ha giovato del boom della criptovaluta più famosa, Bitcoin, appena 3 anni fa facendone schizzare la capitalizzazione di mercato da 15 a più di 800 miliardi di dollari.

Ebbene, se pensiamo di non avere un capitale in grado di acquisire la criptomoneta interessata in sé e per sé, ma si vuole comunque investire in questo futuristico progetto, avremo bisogno di conoscere le migliori piattaforme trading criptovalute .

Vale la pena ricordare però che l’investimento in criptovalute nasconde molte insidie, come d’altronde ogni tipo di azione speculativa finanziaria, ed è caratterizzati da alti rischi dovuti all’alta volatilità delle criptovalute.

Questa abnorme volatilità, legata soprattutto al momento positivo o negativo vissuto in quel momento da Bitcoin, può mettere a rischio l’intero capitale investito in un lasso di tempo brevissimo. Quindi ricordiamoci sempre di evitare investimenti azzardati e di essere pronti a perdere in qualunque momento i soldi che abbiamo deciso di investire.