Tutti i vantaggi e le limitazioni dei bonus senza deposito offerti dai casinò online

Nel mondo dei casinò online sono molti i tipi di bonus in cui possiamo imbatterci. Questi sono particolarmente interessanti per chi è alle prime armi e ha paura di rischiare il proprio denaro e per chi è un giocatore esperto che vuole risparmiare un po’. Tra i vari bonus disponibili sembra aver molto successo il bonus senza deposito. Ma di cosa si tratta?

Come funzionano i bonus senza deposito

I bonus senza deposito sono dedicati agli utenti appena iscritti e sono l’ideale per chi non ha mai giocato prima. Se cerchi un casinò online adatto ai principianti, troverai infatti facilmente casinò che offrono i cosiddetti bonus senza deposito. Per capire come funzionano questi bonus, però, bisogna prima capire come funzionano normalmente i casinò online. Una volta iscritti, i nuovi utenti devono collegare il loro conto o metodo di pagamento con il proprio profilo personale sul casinò online. Dopodiché i giocatori potranno ricaricare il loro conto sul sito del casinò.

Quando scommettiamo online, infatti, il denaro non viene preso direttamente dal nostro conto personale ma dagli euro che abbiamo depositato sul nostro profilo. Spesso, inoltre, per ottenere dei bonus bisogna caricare almeno una certa cifra sul conto del nostro account. Ci sono ad esempio bonus sul primo deposito, bonus sul rimborso e bonus sulla prima scommessa. Il bonus senza deposito viene invece erogato prima che noi carichiamo denaro sul nostro conto. Non serve, quindi, caricare nemmeno un centesimo sul nostro profilo per ricevere questo bonus che però non ammonta mai a cifre altissime e difficilmente supera i venticinque euro.

I vantaggi e le limitazioni dei bonus senza deposito

Quali sono i vantaggi di questo tipo di bonus? Il bonus senza deposito ha diversi vantaggi sia per i giocatori che per i casinò stessi. Come già detto, le sue caratteristiche lo rendono perfetto per i giocatori alle prime armi e, siccome è possibile ricevere il bonus senza depositare denaro, questo permette infatti di giocare gratis le prime partite. Offrendo qualche giro di prova, il bonus è inoltre utilizzato dai casinò online per attrarre quei potenziali giocatori che non si sentono a proprio agio a scommettere denaro vero. Questi bonus, però, non ammontano a cifre molto alte per cui permettono ai giocatori di prendere la mano con i giochi e per poi passare a scommettere soldi veri.

Per ottenerli è infatti comunque necessario iscriversi al casinò. L’avere un profilo attivo, una volta esaurito il bonus, può funzionare come un invito per scommettere denaro vero. Attenzione però, non è tutto oro quello che luccica: a seconda del casinò, i bonus senza deposito sono soggetti e regole e limitazioni. In alcuni casi, ad esempio, questi vanno giocati entro qualche giorno dall’iscrizione. Nel caso si vinca del denaro utilizzando i soldi erogati dal bonus, inoltre, spesso questo viene accreditato sotto forma anch’essa di bonus, cosa che non lo rende prelevabile e utilizzabile al di fuori del casinò. A volte, inoltre, si potrà accedere al denaro vinto solo dopo aver depositato una determinata cifra sul conto legato al profilo utente.

Utile sia per i principianti che non vogliono perdere denaro che per i casinò che vogliono attirare nuovi clienti, il bonus senza deposito dei casinò online è una promozione molto diffusa e molto amata soggetta però a limitazioni da prendere in considerazione prima di giocare.