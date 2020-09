Pulizia di precisione: tutti i vantaggi delle lavatrici a ultrasuoni

Una lavatrice, o una pulitrice, a ultrasuoni è un dispositivo utilizzato soprattutto per eliminare le impurità e i residui di sporco da oggetti e materiali particolarmente fragili e delicati, ad esempio gli ingranaggi, i meccanismi degli orologi, l’argenteria e i gioielli e altri oggetti dalla struttura complicata.

In realtà, fino a non molto tempo fa, la pulitura a ultrasuoni era riservata al contesto industriale, ma negli ultimi anni si sta diffondendo anche a livello domestico, grazie all’uso di dispositivi appositi.

La lavatrice ultrasuoni è infatti attualmente presente anche in molte case, grazie alla versatilità e all’efficacia di questo sistema di pulizia, peraltro ecologico e sicuro anche nei confronti dell’ambiente.

In cosa consiste esattamente la pulizia ad ultrasuoni

Il lavaggio ad ultrasuoni si avvale del principio della cavitazione, ovvero della formazione di bolle d’aria in un liquido che viene a contatto con una fonte di ultrasuoni. In pratica, il generatore di ultrasuoni produce una serie di onde le quali, a contatto con un liquido e in presenza di un detergente specifico, si muovono velocemente e riescono così ad effettuare una pulizia profonda anche nel caso di oggetti dalla forma molto complessa, ad esempio, come si è detto, la gioielleria e l’argenteria.

Il risultato è un’igiene molto accurata, impossibile da ottenere con altri metodi, utilizzando un sistema poco dispendioso e che non comporta danni o conseguenze all’ambiente.

Si può dire che, attualmente, gli strumenti ad ultrasuoni per la pulizia rappresentino il sistema più efficace in tutte quelle situazioni dove è necessario raggiungere un elevato livello di igiene: un esempio specifico riguarda la pulizia degli strumenti chirurgici e odontoiatrici, la rimozione delle impurità dalle protesi e dagli attrezzi da laboratorio e in generale la detersione di oggetti destinati al contesto sanitario e ospedaliero.

Quali sono i vantaggi della pulizia a ultrasuoni

L’uso di una lavatrice a ultrasuoni comporta diversi vantaggi in molti settori, così come in un contesto domestico. Prima di tutto si tratta di una macchina poco costosa, semplice da utilizzare, che richiede una minima manutenzione e consuma pochissima energia elettrica. Oltre all’acqua, per il lavaggio degli oggetti si utilizza, se necessario, solo una minima quantità di detergente.

Il consumo di energia elettrica è limitato anche in merito ai cicli di lavaggio molto brevi, che permettono di pulire rapidamente le superfici più piccole e complesse. Il lavaggio a ultrasuoni è un sistema molto versatile, che può essere applicato in numerose situazioni: viene impiegato normalmente in oreficeria, meccanica e orologeria, nel settore sanitario e nel lavaggio di materiali e tessuti particolari, ad esempio tappeti e tendaggi.

Come scegliere una macchina per il lavaggio ad ultrasuoni

In commercio si trovano numerosi modelli di lavatrici ad ultrasuoni, le versioni destinate ad un utilizzo domestico sono piuttosto economiche. La scelta del modello ideale dipende ovviamente dall’utilizzo che si intende farne, tuttavia nel caso di un uso occasionale che richieda comunque un ciclo di lavaggioparticolare, si consiglia di rivolgersi ad un’azienda specializzata nel servizio di pulizia a ultrasuoni.

Le caratteristiche, e quindi il costo, di una lavatrice a ultrasuoni dipendono da alcuni elementi: principalmente si tratta delle dimensioni e della capienza della vasca, che può variare da mezzo litro a diverse decine di litri, del materiale in cui il dispositivo è stato realizzato, Pvc o metallo, della frequenza massima degli ultrasuoni, della possibilità di regolare la temperatura e dell’eventuale presenza di accessori, come cestelli e contenitori.

In sintesi, si può affermare che la pulizia a ultrasuoni costituisca un sistema estremamente vantaggioso per pulire e igienizzare oggetti e superfici, ideale anche in casa per garantire l’igiene totale di ogni minimo dettaglio.