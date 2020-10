Azzarà nuovo presidente di Acque Servizi

È Antonino Azzarà il nuovo presidente della società Acque Servizi Srl, che si occupa della manutenzione e riparazione di impianti e reti e del pronto intervento sui guasti nel territorio della provincia di Pisa e nei comuni della Piana di Lucca, nello stesso bacino di utenza di Acque Spa.

Azzarà è attualmente consigliere comunale della Lega a Pisa, ma in passato ha ricoperto ruoli importanti nell’amministrazione comunale di Lucca (fra cui quello di assessore ai lavori pubblici), dove è stato a lungo consigliere comunale in quota Udc, sia in maggioranza sia in opposizione.

Azzarà è presidente di un consiglio di amministrazione che conta anche di Antonio Bertolucci, espresso proprio dalla Piana di Lucca, del presidente di Acque Giuseppe Sardu e della consigliera Paola Carluccio.

Azzarà resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Riceverà un compenso fisso lordo di 13mila euro.