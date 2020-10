Pronto il lancio di mini pc con Cpu di undicesima generazione

La casa produttrice di Taiwan, Gigabyte, ha annunciato il lancio sul mercato di alcuni nuovi modelli di computer.

Di quali modelli si tratta? Si tratta di PC SFF della gamma BRIX Pro.

Quale caratteristica li rende così innovativi? Il fatto che al loro interno è montata ed installata una CPU Intel di undicesima generazione basata su Tiger Lake (saranno disponibili tre tipi).

Questo nuovo prototipo sarà configurabile con diversi processori che sono:

Core i7-1165G7 quad-core;

Core i5-1135G7 quad-core;

Core i3-1115G4 dual-core.

Il fattore comune di queste tre CPU risiede nel fatto che saranno muniti di una GPU integrata che si baserà su architettura Xe.

E per quanto riguarda la memoria?

In questi nuovi modelli di Pc sarà consentito installare all’interno del case una Unità di memoria fissa da 2.5’’ ed ulteriori due in formato M.2 nella scheda madre.

La RAM sarà di 64 GB e supporterà una frequenza massima di 3200MHZ.

Questi Pc avranno una forma davvero compatta ed occuperanno poco spazio: l’area occupata sarà inversamente proporzionale alla

potenza.

UN MINI-PC.

Con precisione le dimensioni saranno 1‎96,2 x 44.4 x 140 mm. Per via di queste ridotte misure, questi nuovi modelli potranno essere comodamente installati dietro al monitor grazie alla compatibilità con VESA 75 x 75 mm oppure 100x 100 mm.

Come se non bastasse, si potrà scegliere se montarlo e posizionarlo in verticale od orizzontale.

E le porte I/O?

Considerando il fatto che stiamo parlando di un mini Pc, il numero di porte è davvero elevato, precisamente saranno presenti:

quattro porte HDMI 2.0a;

una porta Thunderbolt 4/USB4;

sei USB 3.2 Gen 2;

due porte Ethernet Gigabit.

due jack per cuffie e microfono.

In parole povere l’industria di Taiwan ha deciso di lanciare sul mercato un capolavoro della tecnologia.

Non solo parliamo di un mini-pc, ossia di un pc comodo da installare e che non occuperà spazio, ma anche di un dispositivo munito di un processore di undicesima generazione. Questo dispositivo risulterà un perfetto mix di efficienza, potenza e comodità.

IN ITALIA?

GigaByte non ha ancora detto esplicitamente il prezzo,ma sicuramente ci dobbiamo aspettare un prezzo elevatissimo per questo nuovo gioiello.

Quest’ultimo fattore potrebbe rivelarsi l’unica vera pecca del prodotto, che altrimenti risulterebbe davvero perfetto.

Altro grande interrogativo resta la disponibilità che ci sarà in Italia, lo troveremo a disposizione nel nostro Paese? Sarà possibile trovarlo nei nostri negozi di fiducia fin dal giorno del lancio?