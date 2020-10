La guida ai depositi bassi nei casinò online

Il deposito minimo standard nei casinò online

Il minimo assoluto per depositare nella maggior parte dei casinò online è di € 20 euro.

In effetti non è che costringano a depositare questa somma perché lo vogliono, bensì perché considerano semplicemente che se riescono a far optare per un deposito, di qualsiasi importo, sarà infinitamente più probabile che l’utente ne eseguirà altri di cifra maggiore.

Per saperne di più e conoscere quali sono i casinò online che propongono un deposito minimo basta consultare il sito Casinolupo da sempre dalla parte del giocatore.

I vantaggi dei piccoli depositi nei casinò online

In questa guida ai casinò con depositi bassi ne analizziamo i vantaggi e gli svantaggi e in merito ai primi, va detto che quello principale consiste nel fatto che si può iniziare con delle avventure da casinò soltanto con una piccola somma e che consente poi di passare dal gioco con denaro gratuito a quello con denaro reale senza rischiare troppo.

Inoltre un deposito minimo consente verificare se il sito scelto è affidabile specie se si è veramente preoccupati per la sicurezza di Internet, e di usare quindi una carta di credito o di debito prepagata da utilizzare esclusivamente nei casinò online.

A margine è altresì importante sottolineare che bisogna sempre stabilire un limite in riferimento alla quantità di denaro che si è disposti a perdere. In questo modo, tutti i depositi proverranno dallo stesso posto e sarà possibile rintracciarli facilmente.

Gli svantaggi di piccoli depositi nei casinò online

Uno dei maggiori svantaggi che si possono constatare quando si effettua un deposito troppo piccolo è che non è possibile giocare in tutte le slot disponibili. Tutti i giochi da casinò online hanno infatti puntate minime.

Ad esempio, se si depositano € 25 e si vuole giocare a blackjack, e se la puntata minima è di € 5, ci saranno a disposizione solo poche mani specie se si incappa in una serie di sconfitte.

Se invece si gioca alle slot machine progressive, spesso bisognerà scommettere la quantità massima di monete per giro per vincere il jackpot. Pertanto, l’importo minimo per giro può essere € 2,50, € 5 o anche più.

Ovviamente, non c’è niente di sbagliato nel non avere più soldi depositati che giocare poche mani o giri, ma è qualcosa a cui molti giocatori non pensano quando effettuano il loro primo deposito.

Molti casinò su Internet hanno tra l’altro dei tavoli speciali con limiti di puntata inferiori, quindi vale la pena cercare queste opportunità.

A margine va detto che un altro potenziale svantaggio di un deposito minimo nei casinò online è legato al fatto che non sarà possibile accedere ad un bonus di benvenuto molto interessante.

Ad esempio, un bonus di benvenuto comune è il 100% di una certa somma di denaro, solitamente un minimo di € 100. Se si deposita solo € 25 si avrà la stessa cifra e che sarà quella massima ricevibile.