Tutti i vantaggi di acquistare i migliori panettoni artigianali online

L’Italia è un paese con una forte vocazione artigianale, soprattutto in ambito enogastronomico, dove vanta eccellenze apprezzate ed esportate in tutto il mondo. Ogni regione, infatti, possiede un enorme patrimonio culinario e dolciario dal valore inestimabile e tutto da scoprire.

Per i consumatori andare quindi ad acquistare i prodotti artigianali, significa scegliere la vera qualità e provare dei gusti particolarmente ricchi, realizzati con tecniche di produzione curate in ogni dettaglio. In tal senso, il web è un valido alleato poiché permette di trovare prodotti di alta qualità che difficilmente sono presenti nei punti vendita tradizionali su tutto il territorio nazionale.

In questo momento, la richiesta è particolarmente alta per quello che riguarda i dolci di produzione artigianale, tra cui i panettoni, vero e proprio simbolo del Natale, amati in tutta Italia ma anche all’estero, che realtà come Tiri, Fiasconaro, Morandin, De Vivo e tante altre hanno contribuito a rinnovare con ricette innovative e saporite.

Attualmente, per assicurarsi i migliori panettoni artigianali a prezzi competitivi è possibile rivolgersi a portali e-commerce come Sapori dei Sassi, che nel suo propone un’ampia gamma di prodotti enogastronomici, impegnandosi a valorizzare tanto le eccellenze italiane quanto a mettere a diposizione i sapori più apprezzati della cucina internazionale.

Panettoni artigianali: lievitazione lunga e sapori innovativi

Il processo produttivo di un panettone artigianale è curato in ogni fase, nel rispetto della tradizione della ricetta, che viene tramandata di generazione in generazione.

In ambito di sperimentazione, la scelta degli ingredienti da parte di una pasticceria artigianale è sempre frutto di duro lavoro e di una ricerca a trecentosessanta gradi che permette di individuare e sfruttare le ricchezze gastronomiche del territorio.

La lavorazione artigianale prevede che questi panettoni siano molto saporiti e soffici, grazie ad una lievitazione molto lunga che li rende anche particolarmente digeribili e a ingredienti sani e genuini come uova e burro freschi e farine di prima qualità, che conferiscono a ogni panettone un sapore unico.

Attualmente, dunque, in commercio esistono numerose versioni, da quella tradizionale a quelle con morbidi ripieni cremosi, realizzati con abbinamenti particolarmente innovativi, che si affiancano a proposte ormai altrettanto cristallizzate, come le numerose varietà al cioccolato oppure quelle delicate in cui prevalgono molteplici note fruttate.

Una sperimentazione che coinvolge ovviamente anche la glassa, che oggigiorno, oltre alle mandorle, viene arricchita con altri tipi di frutta secca, tra cui per esempio il pistacchio, di sicuro uno dei sapori più amanti all’interno della tradizione dolciaria nazionale, soprattutto grazie alle ricette derivate dalla Sicilia.

Panettoni artigianali più accessibili grazie agli e-commerce

Da Tiri a Fiasconaro, passando per Calciano e De Vivo, sono attualmente davvero tantissime le pasticcerie artigianali che si cimentano nella produzione del panettone e che grazie alle possibilità messe a disposizione dalla rete sono diventate accessibili a un numero sempre maggiore di consumatori.

I portali online hanno infatti assicurato di portare in tutta Italia queste creazioni, che fino a qualche anno fa avevano possibilità di espansione decisamente più ridotte, limitate principalmente all’area di produzione e alle zone immediatamente limitrofe.

Il tutto assicurando ai consumatori anche un importante risparmio sulla spesa finale, grazie ai prezzi concorrenziali garantiti dalla rete.

Ciò ha determinato un’attenzione sempre crescente verso la qualità dei prodotti e delle materie prime, di cui è possibile certificare la qualità online consultando le apposite schede tecniche messe a disposizione sui portali.