Crédit Agricole, utile netto di 551 milioni di euro in 9 mesi

Il risultato netto aggregato del Crédit Agricole in Italia nei primi nove mesi del 2020 è di 551 milioni di euro. Sono stati resi noti oggi 4 novembre i risultati al 30 settembre dell’insieme delle entità di Crédit Agricole in Italia, con un risultato di competenza del Gruppo di 423 milioni di euro. L’andamento è influenzato da accantonamenti prudenziali a fronte della crisi covid 19.

L’attività commerciale si conferma dinamica, con una crescita del totale dei finanziamenti all’economia che sale a 78 miliardi di euro e una raccolta totale che si assesta a 259 miliardi di euro. Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 14mila collaboratori e più di 4,5 milioni di clienti. La stretta collaborazione tra le società operanti nelle diverse aree di business, garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio dei propri clienti e di tutti gli attori economici.

Il gruppo ha visto un incremento dei finanziamenti a famiglie e imprese (+8% vs dic-19), dello stock di raccolta diretta (+7% vs dic-19) e del risparmio gestito (+2% vs dic-192). Il rilancio dell’attività commerciale, tornata ai livelli pre crisi, con produzione in ripresa: a settembre nuovi prestiti per acquisto abitazione in crescita del +7% vs. set-19 e nuove polizze danni a +12% vs. set-19.

Registrata una progressiva ripresa della redditività: il terzo trimestre registra ricavi in linea al 2019 e il mese di settembre mostra una crescita del +5% a/a. L’indice di raccomandazione del cliente è cresciuto di 8 punti nel 2020 (in crescita a/a), posizionando il Gruppo al secondo posto tra le banche universali in Italia.

Prosegue anche l’impegno nel sociale: il valore d’insieme delle iniziative del Gruppo in Italia è stato pari a circa 3 milioni di euro. Tra le iniziative più recenti un contributo straordinario di oltre 325 mila euro, insieme alla Fondazione Carismi, finalizzato alla riapertura in sicurezza delle scuole in sei comuni del Comprensorio del Cuoio in Toscana.