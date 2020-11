Carte in materiale riciclato, così Crédit Agricole è più green

Crédit Agricole Italia conferma il suo impegno in ottica “green” anche sul mercato delle carte di pagamento, passando alla produzione di carte in Pvc completamente riciclato, materiale in grado di migliorare l’impatto ambientale, con una riduzione dei livelli di emissione di C02.

L’iniziativa è realizzata grazie alla partnership con Idemia, azienda leader nella produzione di carte di pagamento eco friendly. Le nuove carte, ideali per pagare in tutta sicurezza ovunque, anche in modalità contactless, sono state realizzate con il 100% di componenti riciclati, salvaguardando l’ambiente fin dalla loro produzione. Il Pvc riciclato, infatti, viene creato a partire da materiali di scarto, per promuovere un utilizzo responsabile delle risorse naturali, in linea con i principi dell’economia circolare.

Le carte con i nuovi materiali saranno disponibili per i clienti che richiederanno una CartaConto, la carta prepagata con Iban o una Easy Cash, la carta di debito internazionale utilizzabile per le spese di tutti i giorni. Entrambe le carte possono essere utilizzate per pagare in modalità contactless con la massima protezione e sicurezza.

“Essere sostenibili – spiega Gianluca Bisognani, responsabile direzione marketing e digital di Crédit Agricole – vuol dire agire sulle abitudini che fanno parte della nostra quotidianità. Crédit Agricole Italia continua il suo impegno ‘green’ dando ai suoi clienti l’opportunità di utilizzare ogni giorno carte innovative e contactless, ora anche eco friendly”.

Grazie alla collaborazione con Idemia, Crédit Agricole Italia rafforza la propria vocazione green anche nell’ambito delle carte di pagamento, andando incontro alle crescenti aspettative di clienti sempre più attenti alle proposte eco friendly. Soluzioni non solo innovative e digitali, ma anche disegnate nel massimo rispetto della sostenibilità ambientale.