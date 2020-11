In occasione della giornata mondiale della gentilezza, oggi 13 novembre la Lapi Group e le sue aziende hanno voluto fare un dono alle scuole dell’istituto comprensivo di Santa Croce sull’Arno.

In questa giornata, ha deciso di “far sentire la propria vicinanza ai bambini e ai ragazzi donando loro materiale utile per continuare il loro percorso di crescita e per ricordare loro l’importanza di essere gentili. Perché la gentilezza è un’arma potentissima contro la maleducazione, l’ostilità, la discriminazione, la violenza”.

Foto 3 di 14



























Eccolo, allora, l’invito: “Scegliete di essere gentili”.