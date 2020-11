Guardie di città, l’istituto di vigilanza compie 20 anni e decide di rinnovarsi

Per festeggiare il 20esimo anniversario il corpo Guardie di Città ha deciso di riorganizzare la propria attività con soluzioni digitali che permettono di comunicare più velocemente all’interno e all’esterno dell’azienda.

La trasformazione digitale del corpo Guardie di Città passa da una maggiore interazione con gli utenti attraverso i social network, da un restyling dei siti web per renderli più semplici ed accessibili per tutti e dallo sviluppo del sito e-commerce. “L’istituto di vigilanza privata corpo Guardie di Città, in questi 20 anni di attività, ha sempre inseguito un modello di innovazione flessibile e si è sviluppato di pari passo con l’espansione dei propri clienti, diventando fin da subito un partner d’eccellenza per la sicurezza – spiegano dall’istituto -. Sin da quando i dipendenti erano pochissimi la srl si è aperta all’innovazione dei propri processi produttivi sposando il ‘Lean Thinking’ e per questo si è sempre focalizzata sulla creazione di un flusso continuo di valore, sull’apporto costante di miglioramento dei propri processi aziendali, in modo da essere pronta a dover fronteggiare variazioni improvvise, interruzioni, rallentamenti o sprechi”.

“Corpo Guardie di Città non è solo tecnologia ed innovazione ma è un’organizzazione che vive di persone, della loro esperienza (di know-how e di confronti) , della loro capacità di risolvere problemi e soprattutto delle loro idee ed in questi 20 anni, di scelte e cambiamenti, ha continuato ad investire sul personale, sulla sua formazione, sugli strumenti di lavoro e sulle attrezzature, puntando su scelte ‘green’

molte apprezzate dai clienti ed in linea con la certificazione per il sistema di gestione ambientale Iso 14001 – proseguono dall’istituto -. La valorizzazione e la formazione delle persone è dunque al centro delle strategie di crescita del Corpo Guardie di Città ed in tale contesto, la diversità di pensiero diventa fonte di arricchimento culturale e come tale viene promossa e premiata perché avere lavoratrici e lavoratori qualificati, motivati e coinvolti è fondamentale per il successo nel lungo periodo”.

Proprio oggi (27 novembre) a distanza di 20 anni dal rilascio della licenza per la gestione dell’istituto di vigilanza privata, il corpo Guardie di Città ha trasformato il contratto, in scadenza, di un lavoratore da tempo determinato a tempo indeterminato. “ Sono stati vent’anni di dinamico impegno, di innovazione, di aggiornamenti, di evoluzione, di fiducia, – afferma Mariano Bizzarri Ollandini, presidente del Corpo Guardie di Città – per trasformare ed allargare sempre di più il nostro ventaglio di servizi e per venire incontro alle esigenze spesso scaturite da normative in continua evoluzione. In occasione del 20 esimo anniversario voglio esprimere tutta la mia gratitudine a chi ha contribuito durante tutti questi anni alla crescita della nostra azienda perché sono stati 20 anni di obbiettivi mirati, scelte e cambiamenti, 20 anni di impegno. Tuttavia voglio considerare questo anniversario solo una tappa del percorso che abbiamo intrapreso e guardo con fiducia al futuro considerando questi i nostri primi 20 anni”.

“A nome di tutte le donne e gli uomini del Corpo Guardie di Città – continua Mariano Bizzarri Ollandini – esprimo gratitudine ai clienti che ci hanno affidato i loro servizi di portierato, reception, vigilanza armata, stewarding, sicurezza non armata, antincendio, scegliendo d’investire nei nostri servizi anche in anni di criticità economiche e dimostrando un apprezzamento che ci onora e ci stimola a migliorare ogni giorno. In vent’anni di attività abbiamo costruito molto per sviluppare la qualità dei servizi offerti; alimentiamo giornalmente la passione per il nostro lavoro e lo trasferiamo a tutte le persone che fanno parte della nostra organizzazione. In 20 anni ci sono stati tanti cambiamenti, ottenuto successi e soddisfazioni ma anche gestito situazioni di crisi, nonostante tutto abbiamo sempre collaborato con un numero crescente di clienti che ci hanno scelto e che ci scelgono ogni giorno come partner, facendo sì che possiamo ricevere importanti risultati che sono per noi motivo di orgoglio nonché il motore che ci spinge a continuare ad affrontare, giorno per giorno, il nostro lavoro con passione e determinazione. Questo anniversario lo consideriamo quindi un nuovo punto di partenza che ci spinge ad aprirci alle sfide future ed un’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso un pezzo della nostra storia. Ringrazio nuovamente tutti i nostri clienti delle province di Lucca e di Pisa per averci scelto e per continuare a riporre in noi la vostra fiducia perché la nostra professione è la vostra sicurezza”.