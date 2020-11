Mercato immobiliare: come stanno andando le compravendite nel 2020?

Il Covid-19 ha ovviamente avuto un impatto molto negativo sull’economia non solo italiana, ma mondiale. Ci sono stati infatti dei settori che hanno registrato un crollo piuttosto evidente, con dei numeri da record in negativo, e fra questi si trova anche il mercato immobiliare. La compravendita di immobili ha dunque subito un brusco stop con l’avvento della crisi sanitaria, con un calo del 15% circa di passaggi di proprietà nel primo trimestre dell’anno in corso.

Le previsioni per la fine dell’anno sono peggiori, dato che secondo gli esperti si arriverà ad un totale del -18%. È per questo che già si guarda avanti, considerando che anche il mercato immobiliare piano piano andrà riprendendosi. Sempre in base alle stime, si calcola che nel 2022 verrà registrata una decisa ripresa del comparto, ma non in tutte le città: alcune, infatti, torneranno alla normalità soltanto nel 2023.

Immobili a Pisa: i dati di settore



Anche Pisa ha dovuto affrontare un calo del mercato immobiliare e dunque una diminuzione del numero di compravendite complessive, come tutti gli altri centri italiani. Se si approfondiscono i dati, comunque, si notano alcune differenze rispetto ai numeri nazionali.

Nello specifico, Pisa è una delle poche città tricolori ad aver registrato in questi ultimi mesi un leggero aumento dei prezzi per metro quadro: +1% circa, a fronte di un prezzo medio di 2.465 euro per metro quadro. Siamo comunque ben distanti dal record segnato nel 2012, quando era stata addirittura superata la soglia di 3mila euro per mq. Certe zone, infatti, attualmente vantano dei numeri davvero interessanti: se si parla delle aree più costose, spiccano su tutte Calambrone, Marina di Pisa e Tirrenia. Di conseguenza, alcune zone possono portare a degli ottimi affari.

Breve guida per chi vuole vendere