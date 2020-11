CrowdForLife, quasi un progetto al mese sulla piattaforma del gruppo Crédit Agricole

Festeggia il suo primo anno di attività CrowdForLife, la piattaforma di crowdfunding targata Crédit Agricole grazie alla quale cittadini e aziende hanno sostenuto concretamente progetti di enti e associazioni non profit.

Il portale di crowdfunding del gruppo bancario Crédit Agricole Italia da subito è stato uno strumento per dialogare realmente con le associazioni benefiche e con le istituzioni anche a livello locale. “Nel corso del suo primo anno di vita – racconta -, la piattaforma si è trovata ad affrontare un periodo complesso, nel quale è cresciuta esponenzialmente l’importanza di garantire un aiuto tangibile alle realtà in difficoltà.

Il portale CrowdForLife ha raggiunto più di 2mila donatori e ospitato un totale di 11 iniziative già pubblicate, quasi un nuovo progetto ogni mese, di cui 4 ancora in corso. Tra queste si ricorda Uniamo le forze per la Croce Rossa Italiana che ha raccolto fondi per oltre 1.5 milioni di euro, grazie al contributo di quasi mille donatori a livello nazionale e all’impegno di tutte le società del Crédit Agricole in Italia.

L’obiettivo è stato raggiunto anche grazie al Payroll Giving, ai contributi diretti dei dirigenti e dei dipendenti di Crédit Agricole Italia, di Agos e di Amundi Italia, insieme alle donazioni di clienti e fornitori.

A questa raccolta fondi si sono affiancate una serie di iniziative promosse da associazioni e istituzioni locali dei territori storici di presenza del Gruppo: dall’Emilia Romagna, alla Liguria, sino al Nord Est.

CrowdForLife è lo spazio virtuale firmato Crédit Agricole Italia, concepito come luogo d’incontro tra chi è alla ricerca di fondi per realizzare il proprio progetto e chi desidera contribuire sostenendo quello che più gli sta a cuore.

La piattaforma dà la possibilità di avviare raccolte fondi in modalità Keep It All, meccanismo per cui le donazioni vengono erogate a favore dell’iniziativa indipendentemente dal raggiungimento dell’obiettivo di raccolta. Offre, inoltre, la possibilità di partecipare ad iniziative tematiche in cui vengono premiate le proposte più innovative. Un esempio estremamente esemplificativo è la call Crédit Agricole For Future, lanciata in ambito sociale, che ha avuto come obiettivo quello di sostenere progetti uniti da temi comuni quali educazione, inclusione e riduzione delle diseguaglianze.

La finalità della call, che ha chiuso le candidature il 14 novembre con 35 proposte, è stata quella di valorizzare le iniziative più innovative volte a ridurre problematiche sociali, economiche e culturali, che hanno alimentato e continuano ad alimentare, soprattutto in questo periodo di emergenza, marginalizzazione e discriminazione. Tra i requisiti preferenziali è stato richiesto un approccio globale con obiettivi riconducibili all’educazione inclusiva, lo sviluppo di abilità tra bambini e ragazzi e l’apprendimento personalizzato per quelle categorie considerate maggiormente fragili”.

Nei prossimi mesi, numerosi altri progetti saranno pubblicati sulla piattaforma CrowdForLife, accanto a quelli già presenti e in corso, a dimostrazione di quanto Crédit Agricole Italia voglia contribuire allo sviluppo e al sostegno del territorio e della popolazione, soprattutto in un periodo di così grande difficoltà, fornendo aiuti davvero concreti ed accessibili.