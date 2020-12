Uno sconto sotto l’albero dei negozi del Ccn San Miniato Basso

Dal 9 dicembre, sotto l’albero dei commercianti aderenti al Centro commerciale naturale di San Miniato Basso, ci sono buoni sconto per i clienti che faranno acquisti per almeno 10 euro, a prescindere dal tipo di merce.

In ogni negozio ci sarà un alberello in cartone dal pescare il buono sconto. Gli sconti sono variabili, alcuni buoni non saranno vincenti ma presentandoli al commerciante si avrà diritto a partecipare all’estrazione finale per un buono di 100 euro di spesa, nel negozio che più preferite.

“Con questa iniziativa – commenta il presidente del Ccn Pierfranco Speranza – cerchiamo di incentivare il commercio locale con un’idea simpatica e allegra nonostante il momento di difficoltà”. Si potrà partecipare dal 9 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021. L’Epifania è l’ultima data utile anche per spendere i buoni. Come dal Dpcm del 3 dicembre i negozi potranno rimanere aperti fino alle 21 dal 4 dicembre al 6 gennaio.