Oggi 11 dicembre, l’assemblea di Geofor ha incontrato il socio unico Retiambiente per l’avvicendamento alla guida della società tra il consiglio di amministrazione uscente e il nuovo amministratore unico Rossano Signorini, designato dal Cda di Retiambiente su indicazione dei sindaci dei comuni serviti.

Coerentemente con quanto disposto dal nuovo assetto gestionale dell’Ato Toscana Costa, che riconosce la presenza di un gruppo guidato da Retiambiente e articolato in Società Operative Locali, Geofor permarrà nella gestione dei servizi di igiene urbana e raccolta dei rifiuti al pari delle altre società operative locali. In tutte queste, la governance societaria sarà affidata ad amministratori unici e non più ad organi collegiali.

“Il nuovo amministratore unico – spiega la società – vanta una vasta competenza e una marcata professionalità nel settore della gestione dei rifiuti e un riconosciuto radicamento nel territorio, motivo per cui l’Assemblea a socio unico di Geofor ne ha espresso convintamente la nomina. L’assemblea ha ringraziato il consiglio di amministrazione uscente, che ha consentito a Geofor di conseguire negli ultimi anni importanti risultati, raggiungendo e superando obiettivi ambientali e industriali di grande rilievo, oltre al raddoppio del personale direttamente dipendente, cresciuto da 270 a 590 unità.

Tutto ciò configura Geofor come motrice del processo di aggregazione che ha reso Retiambiente gestore unico operativo a partire dal primo gennaio 2021″.