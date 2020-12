Lineapelle lancia il contest per sviluppare prototipi

Il contest invita gli studenti a realizzare una collezione ispirata ai trend stilistici dell’autunno inverno 2021/22. Le pelli saranno fornite da Lineapelle e potranno essere utilizzate anche in combinazione con altri materiali naturali ma nulla che imiti la pelle. Lineapelle lancia un nuovo progetto formativo in collaborazione con il London College of Fashion e coinvolge un totale di circa 50 studenti. Il contest punta a far scoprire agli studenti le caratteristiche a 360 gradi del “materiale pelle” e incoraggiare l’uso della pelle nello sviluppo dei loro progetti creativi, realizzando prototipi che dovranno essere innovativi e sostenibili.

Il progetto formativo ha previsto una ricca serie di workshop preparatori svolti online da Lineapelle Training, durante i quali sono state proposte analisi economiche del settore, lezioni tecniche sul “materiale pelle”, seminari sulla sostenibilità e sulle circolarità della pelle, approfondimenti sulle tendenze moda per la stagione invernale 2021/22.

Il contest, lanciato ufficialmente il 13 ottobre 2020, invita ogni studente a sviluppare un prototipo che verrà valutato al termine del progetto formativo (febbraio 2021). I prototipi scelti passeranno alla fase successiva: quella dell’ottimizzazione del prodotto, in termini di materiali e manifattura. Entro l’estate 2021 saranno decretati i vincitori: uno per la calzatura e uno per la pelletteria, che, in virtù della loro vittoria saranno protagonisti di un tour in Italia per visitare concerie e aziende manifatturiere.