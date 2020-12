Tampone rapido in farmacia, anche a San Miniato Basso

Un tampone rapido “nasale” che, in caso di esito positivo, permetterà che il cittadino venga segnalato all’autorità sanitaria. E’ questa la novità che l’Azienda Speciale Farmacie, attraverso uno dei progetti promossi da Farm@Rete (la realtà nata dall’accordo tra le cinque società che gestiscono le farmacie comunali di Fucecchio, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli Valdarno e Santa Croce sull’Arno), Istituto Sant’Andrea di Empoli e Cooperativa Colori ha messo in piedi per effettuare i test antigenici e sostenere lo screening sul territorio, andando ad individuare i casi di positività al Covid.

“Un ulteriore servizio – spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – a disposizione della nostra comunità che, in questo momento, siamo ben felici di poter offrire. L’Azienda Speciale Farmacie ha dimostrato grande sensibilità e attenzione in questa emergenza, basti pensare anche all’iniziativa ‘Il grande cuore di San Miniato’ con la quale si possono acquistare kit anti Covid per le nostre realtà cittadine. Con questo ulteriore impegno e grazie alla importante collaborazione che permette Farm@Rete, sono sicuro avremo la possibilità di incrementare il controllo della diffusione del virus, attraverso il tracciamento e la scoperta del reale numero dei casi da comunicare al servizio di igiene pubblica del nostro territorio”.

Il tampone rapido ha un costo unitario di 25 euro e la prenotazione può essere fatta chiamando il numero 0571-982240 o attraverso il sito www.coopcolori.it/prenota. Si può scegliere dove e quando fare il tampone: alla farmacia comunale di San Miniato Basso, nei locali della ex farmacia di viale Marconi 33, il giovedì dalle 9 alle 12 o alla farmacia comunale di Fucecchio a San Pierino, il lunedì dalle 15 alle 18.