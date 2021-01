Ctt Nord, via al ristoro per i titoli di viaggio di novembre e dicembre

Le aziende di trasporto pubblico locale toscane aderenti a One Scarl e quindi anche Ctt Nord attiveranno a partire dal prossimo 25 gennaio la procedura di ristoro per i passeggeri che non hanno fruito del titolo di viaggio acquistato entro il 3 novembre scorso sui mezzi di trasporto pubblico nei mesi di novembre e dicembre 2020 a causa delle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica da covid19 in osservanza dei decreti di attuazione dei provvedimenti governativi di cui al Dpcm del 3 novembre e del 3 dicembre scorsi.

La procedura di richiesta di ristoro sarà attiva direttamente online sui rispettivi siti internet delle aziende di trasporto, per cui si invitano gli interessati a conservare il titolo di viaggio.

Hanno diritto al ristoro anche i beneficiari del primo ristoro in possesso della proroga con il prolungamento valido nei mesi di novembre e dicembre 2020.