A La Scala da 50 anni, l’omaggio del Comune all’azienda

Ormai sono 51. Ma le limitazioni legate alla pandemia da coronavirus hanno rallentato l’amministrazione comunale negli intenti. Così il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore alle attività produttive Elisa Montanelli hanno fatto visita e consegnato una pergamena e un omaggio istituzionale a un’azienda di La Scala che ha festeggiato 50 anni di attività il 22 ottobre scorso.

L’azienda è stata fondata nel 1970 dai fratelli Benito e Giuseppe Iacuzzo e oggi è gestita da Roberto Iacuzzo, il figlio di Giuseppe. “Siamo orgogliosi – dicono Montanelli e Giglioli – di celebrare la longevità di un’attività del nostro territorio che è diventata un esempio, una speranza da seguire, soprattutto in questo momento difficile. A Roberto e a suo padre Giuseppe vogliamo rivolgere le congratulazioni dell’amministrazione per la correttezza e professionalità dimostrata in questi cinquant’anni di intensa attività e augurargli un proficuo proseguimento della loro attività”.