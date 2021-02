Crédit Agricole, prosegue l’Opa sul Credito Valtellinese

Si è avverata la condizione Golden Power per cui procede positivamente il percorso autorizzativo dell’operazione legata all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della banca Piccolo Credito Valtellinese CreVal (qui).

Oggi 15 febbraio, fa sapere la banca, la presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato “all’offerente la decisione del consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021 di accogliere la proposta, formulata dal Ministero dell’economia e delle finanze quale amministrazione responsabile dell’istruttoria lo scorso 5 febbraio, di non esercitare i poteri speciali previsti dalla disciplina golden power con riferimento alla operazione di concentrazione fra i gruppi bancari”.

Intanto Crédit Agricole Italia lancia una nuova soluzione di investimento sostenibile a supporto dell’economia: si tratta dei Capital Protected Impact Green Certificates emessi da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, leader di mercato nell’emissione di obbligazioni green.

I fondi raccolti tramite l’emissione di green certificates sono utilizzati a supporto del portafoglio di Green Loans di Crédit Agricole CIB, costituito da prestiti a imprese e progetti che mostrano prestazioni superiori in termini Ambientali, Sociali e di Governance (ESG).

Le imprese e i progetti idonei per il portafoglio Green sono dedicati esclusivamente alla transizione verso un’economia più rispettosa dell’ambiente e sono i leader in termini di prestazioni nel loro settore. I settori ammissibili includono energie rinnovabili, efficienza energetica, gestione di acqua e rifiuti, trasporti pubblici.

“Gli investimenti responsabili – per Mario Buquicchio, responsabile area Wealth Management di Crédit Agricole Italia – rappresentano oggi un trend importantissimo e, in questo contesto, sappiamo di poter contare sulla solida expertise di Crédit Agricole CIB, primo emittente mondiale di obbligazioni green. Il nostro Gruppo è concretamente impegnato nella costruzione di una via italiana verso l’economia sostenibile. Gli investimenti in chiave ESG rappresentano una leva fondamentale della transizione green e ci vedono ingaggiati al 100% insieme a tutte le società del Gruppo in Italia”.

I Green Certificates sono indicizzati alle performance dell’indice MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement, composto dalle 50 più grandi compagnie Europee per capitalizzazione in Borsa – selezionate da MSCI attraverso un rigoroso processo di valutazione – che offrono prodotti e servizi con il maggior impatto positivo sull’ambiente. I temi chiave presi in considerazione sono: energie alternative, sostenibilità dell’acqua, costruzioni “green”, prevenzione dell’inquinamento ed efficienza energetica.