Localizzare il cellulare di un’altra persona gratis

Le funzionalità dei cellulari hanno fatto passi da gigante, ed è possibile rintracciare le persone in tempo reale quando compiono spostamenti. Normalmente, tuttavia, per localizzare un cellulare appartenente a un’altra persona è necessario che quest’ultima accetti di condividere la sua posizione.

Altre volte è probabile che qualcuno voglia sapere dove le persone si trovano per constatare se mentono a riguardo, dicendo di andare in un posto e andando, invece, da un’altra parte. Oppure se qualcuno dice di rimanere a casa la sera, per poi scoprire, grazie alla localizzazione, che si è recato fuori casa.

Vediamo subito quali sono i modi più quotati oggi per sapere come localizzare un telefono, e in particolare se si può localizzare un cellulare gratis senza consenso .

Localizzare un cellulare con iOS e Android

Per iniziare, c’è un modo basico per poter localizzare un cellulare di un’altra persona gratis anche con Android o iOS. I due sistemi operativi forniscono impostazioni a riguardo, così da poterle sfruttare al bisogno.

Approfondiamo un attimo la metodologia in entrambi i casi.

1) Usare Trova il Mio iPhone per iOS

Grazie all’app “Dov’è” è possibile rintracciare il proprio iPhone o quello di una persona che si desidera localizzare. Il limite è dato dal fatto che si devono possedere le credenziali dell’account iCloud del cellulare da localizzare. Quella buona, nel caso in cui il telefono sia il proprio, è che attivando l’opzione “ricerca dispositivi offline” il telefono risulta rintracciabile anche senza una connessione alla rete.

2) Usare Trova il Mio Dispositivo per Android

Riguardo al come localizzare un cellulare senza essere scoperti esiste anche un’applicazione Google su Android, ovvero “Trova il mio dispositivo”. Non solo permette di localizzare un cellulare, ma anche di bloccarlo nel caso in cui sia stato perso. Anche in tal caso è utile se il dispositivo da localizzare è il proprio, magari perché è stato perso. Se si tratta di quello di qualcun altro, il processo è sicuramente scomodo e più arduo.

Le migliori app per localizzare un cellulare

L’alternativa migliore è senza dubbio rappresentata dalle app per localizzare un cellulare.

Ce ne sono diverse, e abbiamo testato personalmente la maggior parte di quelle più gettonate per stilare una classifica veritiera e imparziale. Eccola di seguito.

Localizzare un cellulare con mSpy

Partiamo dalla ciliegina sulla torta, ovvero mSpy. Non è necessario compiere molti giri di parole per un’app che si è dimostrata non avere concorrenti. mSpy compie ottimamente il lavoro di localizzazione GPS, e in più possiede molte altre funzioni che la rendono non solo interessante, ma quasi fondamentale per molte persone. mSpy può infatti:

monitorare la messaggistica istantanea

mostrare il registro chiamate di un altro telefono

accedere a note scritte e vocali

tenere traccia delle conversazioni sui social.

Questo e molto altro a un prezzo molto conveniente. Per quanto riguarda la funzione GPS, può funzionare anche se sul telefono non è attivata la funzione, deve però essere presente l’app. In ogni caso, questa resterà invisibile per la persona che si desidera localizzare.

App per localizzare un cellulare Flexispy

Un’alternativa a mSpy, che per noi si aggiudica il secondo posto sul podio, è Flexispy. Il suo lavoro di localizzazione lo compie, ma non raggiunge le vette di mSpy in quanto non propone altre funzioni altrettanto interessanti, e in più può riferire dati meno aggiornati e precisi.

App per localizzare un cellulare Hoverwatch

Hoverwatch si aggiudica la medaglia di bronzo, e di conseguenza si avvicina di più a Flexispy che a mSpy. Buona se si vuole testare a tempo perso, ma se si ricerca uno strumento davvero valido e competitivo, allora sapete già cosa scegliere, due paragrafi più su.

Conclusioni

Per concludere, poter localizzare un cellulare senza essere scoperti è possibile, e sicuramente le app non potranno che migliorare negli anni a venire. Un’app come mSpy ci sembra già aver raggiunto il massimo dei risultati auspicabili, e speriamo che possiate approfittare delle sue funzionalità nel caso ne abbiate bisogno per localizzare un cellulare e altro ancora.