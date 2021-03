Nexive Post Tracking, perfetto per inviare pacchi e documenti

Nexive è il primo operatore postale privato in Italia, come scrive sul sito. I servizi di consegna includono anche invii internazionali, grazie alla Formula International. Potete inviare anche raccomandate, anche in 24 ore.

La compagnia è anche conosciuta come TNT Post, quindi non stupitevi se vedete questo nome invece di Nexive. Potete iniziare la vostra consegna online, in modo facile e veloce.

Nexive Post Tracking: di cosa si tratta

Non importa se state inviando un pacco a un vostro amico all’estero o se state inviando una raccomandato al vostro avvocato in Italia. Questa compagnia di spedizione vi fornirà sempre un tracking number, il numero di tracciabilità.

Oltre al numero di rintracciamento, riceverete anche un barcode per controllare il vostro ordine direttamente dal vostro smartphone. Per controllare la cronologia del vostro pacco, potete trovare la sezione dedicata sul sito di nexive post tracking nexive.it.

Dal sito, potete vedere informazioni in tempo reale e ogni fase ha descrizioni diverse. Quindi, saprete se il vostro ordine è fermo alla dogane o se è arrivato al destinatario. Un esempio di descrizione è “destinatario assente.” Se vedere questa dicitura nel vostro tracking, potete richiedere un secondo tentativo di consegna. Lo potete fare voi direttamente, senza dover contattare la compagnia.

Di solito, il Nexive Post Tracking è aggiornato in tempo reale. Ma a volte possono capitare dei ritardi. Non preoccupatevi. In questo caso, vi basterà controllare la consegna in un secondo momento.

Come potete controllare la vostra spedizione? Sul sito ufficiale trovate un icona in alto a destra, con il logo di un pacco arancione e la scritta “tracking.” Qui, inserite il vostro numero di tracciabilità.

Nexive Post Tracking, tutto quello che c’è da sapere

Con questa compagnia di spedizioni, avete molte possibilità per i vostri pacchi e le vostre buste. Alcune di queste sono:

Raccomandata next, per la consegna in 24 ore

Sistema economy, fino a 2 kg di peso

Sistema espresso, ideale per l’e-commerce

Formula ibrida, per spedire documenti online

Di nuovo, per tutte le opzioni di consegna riceverete un numero Nexive Post Tracking.

Se avete bisogno di aiuto con il vostro tracciamento o pacco, contattare l’azienda è facile. Il sito ufficiale è: nexive.it. Dal sito, potete fare le vostre domande, attraverso le FAQ. Se non trovate la risposta per voi, potete compilare il formulario di contatto. In questo caso, dovete inserire tutti i vostri dati per avere un servizio di assistenza ottimale.

Le recensioni online sono positive, con un punteggio di 8.8 su 10.

Insomma, Nexive Post Tracking è la scelta ideale per inviare pacchi o documenti dall’Italia. Grazie a tutte le opzioni di consegna, troverete sempre quello che cercate. Un servizio fatto apposta per voi.