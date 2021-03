“Collaborare come colleghi più che concorrenti”: Volpi presidente del Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale

Il consiglio direttivo del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale ha eletto Leonardo Volpi presidente per il prossimo biennio 2021-2022. Alla vice presidenza lo affiancheranno Massimo Boldrini e Paolo Testi.

La nomina di Volpi alla presidenza del Consorzio è stata formalizzata all’unanimità dal consiglio direttivo, recentemente nominato dall’assemblea generale dei soci tenutasi lo scorso 23 febbraio. I consiglieri eletti per il biennio 2021-2022 sono: Michele Battaglia, Manuel Casella, Andrea Ghizzani, Stefano Pinori, Paolo Quagli, Simone Remi, Martina Squarcini e Luca Tempesti.

“Ringrazio – ha detto il nuovo presidente – tutti per questa nomina e per la fiducia accordatami. Un particolare ringraziamento va al presidente uscente Simone Remi che ha guidato il Consorzio con ottimi risultati. Il mio obiettivo come nuovo presidente sarà portare avanti il progetto di promozione e di internazionalizzazione della pelle conciata al vegetale, intrapreso negli anni. Questo sarà possibile soltanto attraverso il lavoro di squadra di tutto il consiglio e degli associati, apporto che non è mai mancato e, sono fermamente convinto, proseguirà, anzi mi auguro possa aumentare.

Per affrontare le battaglie che ci aspettano nel futuro prossimo dobbiamo continuare a collaborare come colleghi più che concorrenti. Questo credo sia lo spirito che ha permesso ad un gruppo di aziende guidate da imprenditori, amici da anni, di raggiungere importanti traguardi a livello internazionale, facendo sì che oggi il Consorzio Vera Pelle sia riconosciuto come punto di riferimento italiano e non solo, della concia al vegetale. Auguro al Consorzio, ai consiglieri e alle commissioni operative, di continuare a lavorare con questo tipo di coesione e spirito, ponendosi obiettivi ambiziosi per raggiungere riconoscimenti importanti”.