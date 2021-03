Crédit Agricole cresce: con Aquileia Capital Services ha acquisito il 90% delle quote del fondo S&PI

Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare e con una forte expertise nel Real Estate, ha annunciato insieme a Crédit Agricole Cib l’acquisizione del 90% delle quote del fondo S&PI, composto da un importante portafoglio di immobili prevalentemente a Milano, dal Gruppo AdMajora.

“L’operazione – spiega il gruppo bancario – segna un importante cambio di passo nella valorizzazione del fondo in sofferenza e, sulla scia di questa acquisizione”, la prossima milestone riguarderà la valorizzazione della Galleria Manzoni, immobile di pregio situato nel cuore di Milano dove attualmente sono in essere lavori di ristrutturazione.

“Siamo orgogliosi – ha detto Alfredo Balzotti, Ceo di Aquileia Capital Services – dei recenti sviluppi di questa complessa operazione che si fonda su un interessante patrimonio immobiliare di grande valore. Ringrazio il team di abili professionisti che insieme a me hanno lavorato, e lavoreranno, sulla valorizzazione degli stabili e del portafoglio nel suo complesso, dimostrando una grande capacità di generare valore dalle sofferenze, elemento che rappresenta il cuore e la missione del nostro mestiere”.

“Auspichiamo – aggiunge Manuela Cittadini, Head of Special Transaction Advisory Team di Crédit Agricole Cib – con questa importante operazione di valorizzare questo prestigioso portafoglio immobiliare. Ringraziamo il team di Aquileia Capital Services, nonché tutti i professionisti che ci hanno accompagnato nel siglare questo importante accordo”.

Credito Valtellinese

Intanto, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della Banca Piccolo Credito Valtellinese annunciata al mercato in data 23 novembre 2020 da parte di Crédit Agricole Italia, il 16 marzo la Banca Centrale Europea e la Banca d’Italia, ciascuna per quanto di competenza, hanno notificato le autorizzazioni relative al superamento della soglia del 10% nel capitale sociale del CreVal e l’acquisto di una partecipazione di controllo diretto nel CreVal e l’acquisto di partecipazioni qualificate indirette in CreVal PiùFactor e in Generalfinance.