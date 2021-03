L’importanza dei rulli in gomma nell’industria e nel commercio

La gomma trova impiego in diversi settori dell’industria poiché è resistente, elastica e garantisce ottime prestazioni. È possibile creare prodotti che differiscono in durezza, resistenza alla temperatura e agli acidi, in base alle miscele utilizzate.

Tale materiale è composto da molecole che, se vengono sottoposte a trazione, riescono a distendersi ampiamente per poi ritornare nella posizione originale senza rovinarsi. Questo elastomero è in grado di diminuire le vibrazioni con le quali viene a contatto, per questo viene usato per pneumatici, guarnizioni e prodotti per l’isolamento, ma anche rulli gommati, articoli tecnici in gomma, cilindri in poliuretano, rulli rivestiti in gomma.

Nello specifico, i rulli rivestiti in gomma trovano grande impiego in diversi reparti produttivi poiché permettono di movimentare un gran numero di elementi al meglio, senza rovinarli. La gomma presente nel rivestimento può essere liscia o personalizzata in base alla funzione che deve svolgere.

Un prodotto molto utilizzato e versatile

Per poter essere utilizzato nelle industrie, il rullo gommato deve essere in grado di soddisfare certi standard ed avere qualità specifiche.

Esso, infatti, viene montato spesso su macchine che lavorano a ciclo continuo proprio perché riesce a sostenere sollecitazioni a lungo termine. Inoltre, la gomma che lo riveste è perfettamente in grado di resistere alle sostanze chimiche senza subire nessun deterioramento, basti pensare ai rulli costantemente in contatto con le vernici nelle fabbriche che producono mobili in legno.

Ogni rullo ha una specifica funzione, per questo vengono creati diversi prodotti in base al ruolo che dovranno svolgere usando mescole di gomma specifiche. È possibile, infatti, sfruttare la duttilità di questo materiale per creare articoli che hanno superfici e bombature diverse in base al lavoro da eseguire.

Rulli: rivestimenti specifici in base al settore

I rulli sono impiegati in diversi campi come quello alimentare, cartotecnico, tipografico, agricolo, tessile, siderurgico e di pelletteria.

Per questo ogni articolo presenta delle forme e dei materiali specifici, in accordo con la funzione che deve svolgere. Oltre alla gomma, un altro rivestimento molto usato è il silicone, che trova largo impiego in ambito alimentare poiché resiste benissimo alle alte temperature e agli oli.

Infine, negli ultimi anni è sempre più utilizzato il poliuretano per colata che offre un rapporto qualità-prezzo interessante ed è molto apprezzato nell’industria meccanica, poiché possiede un’alta resistenza alla lacerazione.

I rulli gommati vengono utilizzati nelle industrie tipografiche poiché sono indispensabili per il corretto funzionamento degli inchiostratori, cioè i macchinari che stendono l’inchiostro sulla stampa, dei bagnatori, ossia i due rulli che vengono a contatto con la lamina da inumidire, e infine dei macinatori.

Nel settore calzaturiero il rullo più importante è lo spaccapelle ed è composto da gomma zigrinata in grado di separare in due una pezza grezza di cuoio in maniera precisa.

Il campo alimentare richiede più attenzione, perché i rulli devono essere rivestiti da una mescola certificata sia per il trasporto che per la lavorazione dei cibi, come per esempio la pasta.

Nel reparto tessile possono essere utilizzati sia per colorare i tessuti che per immergerli in un bagno acido, per questo viene scelta una speciale gommatura che deve essere in grado di seguire ogni fase del prodotto.

Infine, un ramo dove sono molto utilizzati i rulli è quello della lavorazione del legno. In primo luogo offrono supporto nel trasporto della materia prima sia grezza che lavorata e successivamente favoriscono le operazioni di levigatura, verniciatura e calibratura.

La lavorazione di questi prodotti, dunque, varierà sia in base alla funzione svolta che alla qualità del materiale che rivestirà il rullo.