Investire su Amazon: oggi conviene ancora?

Amazon è, ad oggi, una delle multinazionali più importanti in assoluto e tra i titoli azionari che ha visto crescere la propria quotazione in maniera esponenziale a ritmi che definire impressionanti sarebbe riduttivo.

Passata indenne e rafforzata dalla crisi economica scaturita dalla pandemia di Covid-19, il gruppo sta vivendo un periodo fiorente e che alletta molti investitori o aspiranti tali. Ciononostante permangono dei dubbi più che legittimi sul fatto se sia o meno il momento di investire in questo titolo.

Il modello Amazon

Prima di investire dobbiamo quindi cominciare con l’analizzare il modello che ha reso ricco e potente Amazon e capire se ci convince abbastanza per poterci investire i nostri risparmi. Tra i dati e le caratteristiche che spiccano quando trattiamo Amazon ricordiamo quindi:

Business Model : il modello di business di un’azienda è la cosa principale da tenere sott’occhio quando si decide di investire in un titolo quotato, ed Amazon non fa eccezione. Per quanto riguarda la multinazionale guidata da Bezos, ricordiamo che essa è andata ormai oltre le attività di e-commerce espandendosi nel settore dell’intrattenimento online con Twitch (servizio particolarmente apprezzato dai giovani), con quello dello streaming grazie a Prime Video e del delivery con Deliveroo,

: il modello di business di un’azienda è la cosa principale da tenere sott’occhio quando si decide di investire in un titolo quotato, ed Amazon non fa eccezione. Per quanto riguarda la multinazionale guidata da Bezos, ricordiamo che essa è andata ormai oltre le attività di e-commerce espandendosi nel settore dell’intrattenimento online con Twitch (servizio particolarmente apprezzato dai giovani), con quello dello streaming grazie a Prime Video e del delivery con Deliveroo, Capitalizzazione : quando si parla di capitalizzazione e profitti, Amazon spicca come l’azienda più capitalizzata al mondo con una cifra record di 1.634,2 miliardi di dollari toccati nel 2020, equivalente a una crescita di capitalizzazione del 78,4%. Per contestualizzare questa cifra da capogiro, la seconda azienda in classifica, Alibaba, ha raggiunto 627,7 miliardi di dollari di capitalizzazione.

: quando si parla di capitalizzazione e profitti, Amazon spicca come l’azienda più capitalizzata al mondo con una cifra record di 1.634,2 miliardi di dollari toccati nel 2020, equivalente a una crescita di capitalizzazione del 78,4%. Per contestualizzare questa cifra da capogiro, la seconda azienda in classifica, Alibaba, ha raggiunto 627,7 miliardi di dollari di capitalizzazione. Analisi competitors : prima di investire in una qualsivoglia azienda, vanno sempre analizzati i competitors in modo da rendersi conto se sia meglio investire in questi ultimi piuttosto che sull’azienda analizzata. Nel caso di Amazon, i principali competitors risultano essere nomi di alto spessore come Ebay, Walmart ed Alibaba. Ma come sottolineato già nella questione relativa alla capitalizzazione, la competizione non riesce a mantenere il passo con il potere di Amazon.

: prima di investire in una qualsivoglia azienda, vanno sempre analizzati i competitors in modo da rendersi conto se sia meglio investire in questi ultimi piuttosto che sull’azienda analizzata. Nel caso di Amazon, i principali competitors risultano essere nomi di alto spessore come Ebay, Walmart ed Alibaba. Ma come sottolineato già nella questione relativa alla capitalizzazione, la competizione non riesce a mantenere il passo con il potere di Amazon. CEO e figure di spicco : analizzare i personaggi caratterizzanti di un’azienda è particolarmente importante. Nel caso di Amazon, tutti conosciamo Jeff Bezos ad esempio, la persona più ricca al mondo.

: analizzare i personaggi caratterizzanti di un’azienda è particolarmente importante. Nel caso di Amazon, tutti conosciamo Jeff Bezos ad esempio, la persona più ricca al mondo. Sentiment dei dipendenti : questo è il vero punto debole dell’azienda. Amazon non è infatti nuova a vari scandali relativi a come vengono trattati i suoi dipendenti, soprattutto quando si parla della categoria dei magazzinieri.

: questo è il vero punto debole dell’azienda. Amazon non è infatti nuova a vari scandali relativi a come vengono trattati i suoi dipendenti, soprattutto quando si parla della categoria dei magazzinieri. Indebitamento societario : controllare che l’azienda su cui si investa non sia particolarmente indebitata è fondamentale per evitare brutte sorprese dopo aver messo i propri capitali su un titolo quotato. Nel caso di Amazon siamo però di fronte a una delle società meno indebitate del settore.

: controllare che l’azienda su cui si investa non sia particolarmente indebitata è fondamentale per evitare brutte sorprese dopo aver messo i propri capitali su un titolo quotato. Nel caso di Amazon siamo però di fronte a una delle società meno indebitate del settore. RoadMap societaria: ad oggi, Amazon ha in progetto acquisizioni di rilievo, mentre investe al contempo cifre veramente alte in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per stare al passo coi tempi.

Conviene comprare azioni Amazon?

Al netto di quanto detto finora quindi, sorge inevitabilmente una domanda: conviene comprare azioni oggi o no?

Ebbene, la risposta è un inequivocabile sì!

Se si osserva infatti il rialzo della quotazione registrato in questi anni si può osservare una crescita esponenziale che ha quasi dell’incredibile. Per darvi un’idea di quanto questa sia cresciuta, vi basti sapere che nel 2016 un’azione Amazon era quotata intorno ai 750,00 USD nel 2016, mentre oggi, a distanza di appena 5 anni, la quotazione NASDAQ:AMZN ha sfondato la soglia dei 3.000 dollari per azione.

E non è detto che non possa registrare nuovi record in futuro…