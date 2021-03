Crédit Agricole, è iniziata l’Opa sul Credito Valtellinese

Oggi 30 marzo inizia il periodo di adesione all’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria delle azioni ordinarie della Banca Piccolo Credito Valtellinese da parte di Crédit Agricole Italia che scadrà il 21 aprile salvo proroghe. L’adesione all’Offerta potrà avvenire in ciascun giorno di borsa aperta compreso nel periodo di adesione, tra le 8,30 e le 17,30.

A seguito della chiusura del periodo di adesione, la data di pagamento del corrispettivo – a favore degli azionisti del CreVal che avranno aderito all’Offerta – è fissata per il 26 aprile 2021, salvo proroghe. Il corrispettivo per ciascuna azione del CreVal portata in adesione all’Offerta è di 10,50 euro (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dal CreVal).

L’adesione all’Offerta da parte degli azionisti CreVal interessati dovrà avvenire tramite la sottoscrizione di apposita scheda di adesione, che dovrà essere fatta pervenire, debitamente compilata, a uno degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni. Per ogni dettaglio sulle modalità di adesione, si invitano gli azionisti a contattare le proprie filiali o i propri intermediari, oltre a prendere visione di quanto indicato nel documento d’Offerta.

Per qualunque richiesta o informazione relativa all’Offerta, i titolari di azioni del CreVal possono utilizzare la casella di posta elettronica dedicata (opa.creval@investor.morrowsodali.com) ovvero rivolgersi al numero verde 800 141 319 messo a disposizione dai global information agent (per coloro che chiamano dall’estero è disponibile il numero 06 97 62 05 99). Tale numero di telefono è attivo per tutta la durata del periodo di adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 18 (ora italiana).

Partnership tra Honda e Agos

Si consolida inoltre la partnership tra Honda e Agos, società leader nel credito al consumo e attiva nel mercato automotive, attraverso cui vengono offerte ai clienti in comune soluzioni di finanziamento e servizi personalizzati, in tutti i mercati in cui il brand è presente nel Paese.

L’avvio della collaborazione tra Agos e Honda risale al 1995, con lo storico accordo tra Agos e Honda Motor, tra le prime società nel mondo motori a sviluppare soluzioni di acquisto e finanziamento complementari, coordinate dalla casa costruttrice con il supporto di una finanziaria non “captive”.

La partnership è cresciuta, consolidandosi nel tempo e raggiungendo un’ulteriore importante tappa del lungo percorso fatto insieme con il recente rinnovo dell’accordo da parte del presidente Honda Europe Yusuke Kondo, dell’amministratore delegato e direttore generale di Agos Dominique Pasquier e del direttore mercato automotive Valerio Papale.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di Honda da oltre 25 anni – afferma Dominique Pasquier -. Sono molti i valori che uniscono le nostre realtà, riaffermati in questo periodo complicato, a cominciare dalla passione delle persone che lavorano nelle due aziende, fondamentale per raggiungere risultati e ambizioni comuni e ottenere il riconoscimento dei clienti. Ma anche la ricerca continua di innovazione per offrire ai clienti soluzioni di qualità”.

La collaborazione tra Agos e Honda prevede lo sviluppo di soluzioni di acquisto sempre più innovative e omnicanali sull’intera gamma di prodotti, con campagne dedicate ai singoli modelli. Non solo, Agos, insieme ad Honda, partecipa ai principali eventi di settore e interviene nel comparto delle gare motociclistiche attraverso la sponsorizzazione del team ufficiale Lcr, sia in MotoGP che di MotoE.

La volontà di migliorarsi costantemente, la capacità di supportare i partner e garantire loro continuità e un servizio di alto livello, ha inoltre permesso ad Agos di ricoprire da luglio dello scorso anno il ruolo di partner finanziario di riferimento di Honda auto, aggiudicandosi la gara di selezione.