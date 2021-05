La top 5 dei gadget personalizzati per la tua promozione estiva

Molte aziende amano offrire omaggi stagionali che ruotano ogni trimestre. Sebbene questo approccio possa sembrare inizialmente limitante, una volta provato, ti renderai conto che ci sono dozzine di gadget personalizzabili per ogni stagione. Inoltre, se i tuoi omaggi sono utili e comodi per la stagione in arrivo, i destinatari saranno molto più propensi a usarli piuttosto che gettarli in un angolo e dimenticarli. L’estate è considerata il momento migliore per la promozione perché, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, tutti usciamo di più e vediamo persone, organizziamo una cena e andiamo al mare.

Tutte le attività estive offrono una meravigliosa opportunità per l’azienda / il marchio di promuovere i propri servizi e prodotti, ottenendo la massima visibilità.

Visto che siamo praticamente dentro la bella stagione, abbiamo pensato a quali gadget personalizzati si potessero reperire facilmente sul web, riunendo i prodotti estivi più popolari e richiesti del momento.

Le borracce personalizzate sono considerate il gadget estivo per eccellenza. Anche se chiunque ha ormai in casa almeno una borraccia, ne esistono talmente di tanti tipi e sono talmente comode ed eco-friendly che non si può non fare breccia regalandole. Dalle borracce in plastica, a quelle in plastica riciclata, dalle borracce in acciaio a quelle in vetro, di tante capacità diverse e colori differenti. Si possono personalizzare con stampa tampografica, incisione o stampa circolare con il proprio disegno o logo. Insomma, sono davvero per tutti, impossibile non usarle!

I ventagli personalizzati possono sembrare old style ma in realtà sono uno dei gadget più richiesti per l’estate. Questo perché possono essere colorati, hanno un’ampia area di stampa e possono contenere un messaggio promozionale che sarà ben visibile a tutti.

I gonfiabili personalizzati sono un altro gadget al quale dovete pensare se state organizzando una promozione estiva. Possono essere dei materassini o dei cuscini gonfiabili ma anche dei palloni colorati. I materassini si trovano in tantissime forme, sono davvero belle quelle di frutta o gelato ma si possono produrre anche con la forma del proprio logo o con l’oggetto della promozione! Aziende che realizzano questo genere di articoli come Gadget Lab lavorano con produzioni ad hoc nel sud est asiatico e quindi se il quantitativo richiesto è considerevole si riesce davvero ad avere quello che si vuole a prezzi molto vantaggiosi.

Le shopper personalizzate sono uno degli articoli di punta dell’estate. La stampa della propria creatività su una borsa utile e capiente farà sì che questa possa essere vista molto spesso da potenziali clienti visto che sarà sicuramente molto usata dal destinatario del gadget. Il trucco sta nell’avere intuito nello scegliere la borsa giusta per il giusto target ed il gioco è fatto! Mi raccomando però le borse mare personalizzate vanno regalate in questo periodo e non più tardi altrimenti si rischia che il cliente abbia già ricevuto o acquistato l’oggetto e che quindi il tuo regalo venga accantonato in un angolo dell’armadio.

Come non considerare il kit t-shirt, cappellino e occhiali da sole? Chi vuole realizzare una promozione con un budget medio-alto deve considerare i classici ed intramontabili gadget estivi come questi. Non passeranno davvero mai di moda, fa un gran piacere riceverli e la visibilità del proprio marchio è garantita, dunque pensateci su!

Se questi gadget ti sono piaciuti dai un’occhiata a https://www.higift.eu li troverai tutti! Si possono acquistare neutri o personalizzati in pochissimi click. Buona scelta e buona estate!