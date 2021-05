Confesercenti Toscana nord, è Alessandro Cai il nuovo presidente dell’area Valdera e Cuoio

E’ Alessandro Cai, assicuratore e già presidente del Centro commerciale naturale di Bientina, il nuovo presidente dell’area Valdera e Cuoio di Confesercenti Toscana nord.

La nomina è stata fatta in occasione dell’assemblea elettiva, convocata da remoto a causa delle restrizioni covid. A questa hanno partecipato anche il presidente Toscana nord Alessio Lucarotti, la direttrice generale Miria Paolicchi, il responsabile dell’area pisana Simone Romoli e il coordinatore Valdera Cuoio Claudio Del Sarto. Alessandro Cai prende il posto di Luca Sardelli che aveva concluso i due mandati previsti dallo statuto dell’associazione.

“Un grazie a Luca Sardelli per il grande lavoro svolto in questi anni alla guida di un’area strategia della nostra associazione, facendo

sempre valere gli interessi degli imprenditori con autorevolezza e competenza – ha detto il presidente Lucarotti -. Il passaggio di consegne ci fa stare molto tranquilli perché il nuovo presidente è sicuramente in grado di portare avanti gli impegni della Confesercenti con altrettanta forza e entusiasmo”.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato – sono state le prime parole da presidente di Alessandro Cai – che ricambierò mettendomi a disposizione dell’associazione in un periodo delicato ma fondamentale come quello della ripartenza”.

L’assembla ha provveduto anche alla nomina della nuova presidenza così composta: Romina Zanobini, Sandra Malloggi, Valentina Aurilio, Caterina Dal Canto, Luca Sardelli, Chiara Bracaloni, Gianluca Giannini, Eleonora Taddei, Giacomo Lazzeri, Rodolfo

Bernardini, Angiolino Buccarello, Mirella Gorini, Verano Belcari e Federica Salvoni.