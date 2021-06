Ricerca di lavoro, on line il webinar ‘Jobbando’

Il primo mese estivo debutta con nuove possibilità lavorative per chi è in cerca di un’occupazione. L’agenzia per il lavoro Adhr Group, infatti, lancia diverse ricerche per coprire con contratto di assunzione oltre 90 posizioni in varie aree della Toscana, che saranno presentate martedì (8 giugno) in occasione dell’evento on line Jobbando, focalizzato sull’incontro tra aziende e candidati.

Da Altopascio e Santa Croce sull’Arno fino a Prato e Firenze, sarà possibile scoprire e approfondire le opportunità delle quattro filiali toscane Adhr e, quindi, candidarsi direttamente nell’ambito di interesse. Nel settore metalmeccanico le posizioni aperte, circa 40, vanno dal tornitore al saldatore fino al montatore, ma anche il progettista e l’ingegnere meccanico, mentre non mancano quelle nell’ambito elettrico, circa una decina: addetti all’assemblaggio, cablatori, programmatori ed elettricisti trasfertisti. Nell’information technology (It), invece, le ricerche sono rivolte a sviluppatori di software e di piattaforme web, mentre nel tessile le posizioni vacanti sono per periti e addetti al controllo produzione.

Anche la ristorazione chiama, con la riapertura di ristoranti e bar ora non più solo all’esterno, con la ricerca di addetti alla sala e alla cucina, mentre altre due tipologie di professioni sono ancora molto richieste: autisti e operatori Oss, Osa e Adb rispettivamente per i settori trasporto e sanità. Ultimo, ma non meno importante, il comparto amministrativo e office, dove le necessità alle quali rispondere al momento sono per addetti alle paghe e ai contributi, impiegati contabili e commerciali, personale competente in logistica e acquisti.

Nell’area lucchese sono oltre 20 le assunzioni nel settore metalmeccanico, elettrico, cartaio, ristorazione e office.

Le posizioni lavorative saranno presentate nella giornata di domani all’interno del webinar gratuito Orientarsi nel mondo del lavoro e delle professioni in crescita che si terrà dalle 15 alle 16. Uno speciale team di recruiter Adhr Group guiderà i partecipanti attraverso un percorso di quattro tappe alla scoperta delle strategie per distinguersi nel lavoro: dal personal branding e la (non scontata) creazione del curriculum, fino ai più preziosi “trucchi” in merito a job interview, job navigator e social recruiting.

In questo contesto verrà fatta una speciale panoramica sulle professioni più richieste nel territorio e sulle categorie occupazionali che stanno emergendo e trainando il mercato del lavoro in Toscana, tra cui quelle effettivamente disponibili per le quali è prevista una assunzione immediata. Per iscriversi al webinar è sufficiente cliccare qui mentre per candidarsi direttamente alle posizioni aperte che saranno presentate e descritte anche durante il webinar, è possibile accedervi da questo link.