Tremila giorni senza infortuni. E’ questo il risultato raggiunto nell’hub logistico di San Miniato dall’azienda Cromology Italia, leader di mercato nel settore delle vernici per edilizia.

“Il nostro obiettivo è da sempre ‘zero incidenti’ – dichiara Massimiliano Bianchi, direttore generale e Ad Cromology Italia – . Un obiettivo che perseguiamo ogni giorno prendendoci cura dei nostri dipendenti e garantendo loro la certezza di operare in un ambiente dove la sicurezza è una priorità assoluta. Questo significa anche trasmettere la cultura della sicurezza dando l’esempio a tutti i livelli aziendali. La sicurezza è per noi il valore più importante, ed è per questo che oggi siamo particolarmente fieri di festeggiare questo nuovo traguardo raggiunto, risultato dell’impegno di tutto il gruppo.”

“La scelta di zero incidenti significa rendere le operazioni industriali più sicure, dando attuazione alle direttive in materia di sicurezza e adottando tutte le misure tecnologiche, formative e di prevenzione in tutti gli stabilimenti e uffici del gruppo – va avanti Bianchi -. Per questa occasione è stata organizzata una giornata di festeggiamenti all’interno dell’hub di San Miniato alla quale hanno partecipato tutti i dipendenti dello stabilimento. Per le celebrazioni i dipendenti sono stati suddivisi in due turni, uno al mattino e uno al pomeriggio, per garantire il rispetto delle normative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e quindi la sicurezza di tutti i partecipanti”.

Durante la giornata c’è stato l’intervento di Massimiliano Bianchi mentre dopo il discorso sono state consegnate a tutti i dipendenti delle magliette in ricordo di questo traguardo dell’azienda.