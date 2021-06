Business online nel 2021? Tutto parte dal dominio: di cosa si tratta?

Dobbiamo pensare a un dominio online come al nome scritto sul biglietto da visita di un’azienda. Qualcosa di ben visibile sotto gli occhi di tutti nonché il primo approccio che il nostro sito avrà con il resto del mondo.

Dunque va da sé che la tua attività online parte dalla scelta del dominio ed è importantissimo spendere il giusto tempo alla scelta e la cura di quest’ultimo se si vuole avere successo nel mondo di internet. Oggi andremo quindi ad analizzare quali sono le principali caratteristiche di un dominio vincente e come fare per assicurarsi di aver fatto la giusta scelta.

Prima di proseguire però, vi ricordiamo che è possibile registrare il proprio dominio e scegliere il vostro futuro hosting su Register.it , il quale vi faciliterà e non di poco tutto l’iter relativo a questo processo.

Ma partiamo dalle basi e iniziamo col capire cos’è effettivamente un dominio online.

Cos’è un dominio?

Ad oggi nel web non c’è un solo tipo di dominio, ma diverse parti che vanno a comporre un dominio e le sue estensioni, le quali vanno a formare quello che è lo stesso indirizzo del nostro futuro sito.

Stiamo parlando principalmente dei tre livelli del dominio, i quali si compongono come:

Dominio di primo livello : rappresenta la parte finale del dominio, come ad esempio il nostrano “it” e che troviamo nella maggior parte dei siti in lingua italiana;

: rappresenta la parte finale del dominio, come ad esempio il nostrano “it” e che troviamo nella maggior parte dei siti in lingua italiana; Dominio di secondo livello : rappresenta la parte centrale del dominio e rappresenta quello che è il tema portante del sito, come ad esempio il nome di un brand o di un’azienda;

: rappresenta la parte centrale del dominio e rappresenta quello che è il tema portante del sito, come ad esempio il nome di un brand o di un’azienda; Dominio di terzo livello: ha la funzione di isolare alcune parti specifiche del sito, come ad esempio gli indirizzi “chat” o “blog”.

La scelta quindi di un dominio adatto al nostro futuro sito è fondamentale per il nostro successo e deve tener conto di questi tre domini e delle funzioni che essi hanno.

Le principali caratteristiche di un dominio vincente

Se si vuole essere sicuri di fare una scelta giusta e quindi selezionare il perfetto nome per il vostro futuro dominio online si dovranno perciò tenere conto non solo dei tre livelli di cui sopra, ma anche di diversi altri fattori legati ai settori più disparati della conoscenza umana, come la linguistica e la memoria.

In sintesi però è possibile sintetizzare le principali caratteristiche di un dominio vincente come segue: